FC Mittelbiberach ist im Titelrennen wieder dick dabei

Nach dem Sieg des FC Mittelbiberach beim SV Mittelbuch ist der FCM in der Fußball-Kreisliga A I im Titelrennen wieder dick dabei. Die drei Kontrahenten rückten noch enger zusammen. Der spielfrei BSC Berkheim konnte mit einem Punkt Vorsprung seine Tabellenführung verteidigen. Ochsenhausen II ging in Erolzheim mit 2:8 unter. Die Kellerkinder Unterschwarzach, Haslach und Kirchdorf erreichten jeweils einen Punkt.

Am Montag stehen nun noch die Partien SV Dettingen II – SV Erlenmoos (Anstoß: 13.15 Uhr) und SV Winterstettenstadt – FC Bellamont (15 Uhr) auf dem Programm.

Am Samstag spielten:

SV Mittelbuch – FC Mittelbiberach 2:3 (1:1). Die Gastgeber leisteten sich über die gesamte Spielzeit hinweg individuelle Fehler, die der FCM gnadenlos ausnutzte. Der Anschlusstreffer der Mittelbucher in der 85. Minute kam viel zu spät, um dem Spiel noch eine Wende geben zu können. Am Ende siegte der Konkurrent aus Mittelbiberach verdient. Tore: 1:0, 2:3 Michael Lämmle (11., 85.), 1:1 Lukas Ries (13.), 1:2 Matthias Schmidberger (47.), 1:3 Niklas Kies (77.). Res.: 0:1.

SV Erolzheim – SV Ochsenhausen II 8:2 (1:1). Schon in der ersten Halbzeit hatte der SVE ein Übergewicht, musste aber trotzdem mit einem 1:1 die Seiten wechseln. In den zweiten 45 Minuten entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, in dem die Gäste den Boden unter den Füßen verloren. Ein zweistelliges Ergebnis wäre für die Gastgeber – bei einer besseren Chancenauswertung – leicht drin gewesen. Tore: 0:1, 2:2 Joannis Makrydakis (8., 53.), 1:1, 3:2, 4:2, 6:2 Simon Harder (24., 56., 58., 75.) 2:1, 5:2, 8:2 Markus Högerle (50., 74., 85.) 7:2 Eigentor (82.).

SV Haslach – SV Kirchdorf 1:1 (1:0). Zu einem glücklichen Punktgewinn kam der SV Haslach gegen die Gäste aus Kirchdorf. Die Illertaler waren über die gesamte Spielzeit hinweg die bessere Mannschaft. Nach 15 Minuten konnte der SVH durch Marius Pfeiffer mit 1:0 in Führung gehen. Erst in der 79. Minute gelang dem SVK durch Jeremy Steinhauser der mehr als verdiente Ausgleich. Res.: 0:0.

SV Winterstettenstadt – LJG Unterschwarzach 2:2 (0:1). Im ersten Spielabschnitt hatten die Gäste mehr vom Spiel und ihre Pausenführung war verdient. In der zweiten Halbzeit wachten dann die Gastgeber auf und konnten in Führung gehen. Kurz vor Spielende kam dann die leidenschaftlich kämpfende LJG noch zum verdienten Ausgleichstreffer. Tore: 0:1, 2:2 Marc Krämer (17., 87.), 1:1 Lukas Müller (50.), 2:1 Lukas Baur (62.). Res.: 2:2.

SV Muttensweiler – TSV Rot/Rot 0:3 (0:2). Die Gäste waren in Muttensweiler die bessere Mannschaft und gewannen auch in dieser Höhe verdient. Über die gesamte Spielzeit hinweg hatte man nie den Eindruck, dass der SVM in irgendeiner Weise dem TSV Rot/Rot gefährlich hätte werden können. Tore: 0:1, 0:2 Matevsz Cieslik (32., 34.), 0:3 Lukas Jägg (72.).