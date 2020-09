FC Bellamont und der TSV Ummendorf führen die Tabelle verlustpunktfrei an

In der Fußball-Kreisliga A I hat der FC Wacker Biberach den SV Erolzheim mit 7:0 abgefertigt. Sonst hielten sich die Stürmer an diesem Sonntag meist sehr zurück. Zwei Spiele endeten torlos. Der FC Bellamont (Platz eins) und der TSV Ummendorf (Platz zwei) führen nach ihren Siegen die Tabelle an. Außerdem haben sie mit je zwölf Punkten bisher keinen Zähler abgegeben. Das Spitzenspiel zwischen Stafflangen und Ummendorf endet mit einem glücklichen Sieg für den TSV Ummendorf.

SV Dettingen II – SV Kirchdorf 1:1 (0:1). Die Gäste fanden gut in die Partie und konnten bereits in der zwölften Minute durch Jeremy Steinhauser mit 1:0 in Führung gehen. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel ohne besondere Höhepunkte. Der SVK versuchte, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Aber in der Nachspielzeit gelang SVD-Spieler Markus Maier mit einem Kopfball noch der insgesamt verdiente 1:1-Ausgleich.

FC Wacker Biberach – SV Erolzheim 7:0 (5:0). Das Spiel in Biberach war eine klare Angelegenheit. Den Gästen aus dem Illertal gelang während der gesamten 90 Minuten nur ein Torschuss. Markus Maichle gelang in der ersten Halbzeit ein Hattrick. Die Partie hätte zweistellig enden müssen. Tore: 1:0 Krystian Kondarewicz (1.), 2:0, 3:0, 5:0 Markus Maichle (4, 9., 39.), 4:0, 7:0 Ercan Tekin (21., 62.), 6:0 Benjamin Klamert (48.). Res.: 5:0.

SGM Rot/Haslach – FV Biberach II 0:0. Im ersten Durchgang hatten die Gastgeber mehr Ballbesitz. In der zweiten Halbzeit hatten beide Teams die große Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden. Am Ende blieb es beim leistungsgerechten Remis.

SV Ellwangen – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen I 0:1 (0:1). Ein enges Spiel gab es in Ellwangen. Das Tor des Tages fiel bereits in der 14. Minute durch Gästespieler Rafael Birkle per Foulelfmeter. In einer hart umkämpften Partie gab es viele Gelbe Karten, eine Rote Karte für SVE-Spieler Christian Heinrich (67.) sowie eine Gelb-Rote Karte für die Gäste (86.). Res.: 3:2.

LJG Unterschwarzach – SGM Muttensweiler/Hochdorf 0:0. Die erste Halbzeit ging an die Platzherren. Im zweiten Durchgang gab das Gästeteam etwas mehr Gas, konnte dem Spiel aber ebenfalls keine Wende geben. Das Unentschieden stellt ein gerechtes Ergebnis dar. Res.: 2:2.

SV Stafflangen – TSV Ummendorf 0:1 (0:1). Zu einem glücklichen Sieg kam der TSV Ummendorf in Stafflangen. Ein überraschender Treffer von TSV-Spieler Eric Sommer in der 41. Minute bedeutete das Tor des Tages. Ummendorf brachte den knappen Vorsprung über die Ziellinie. Res.: 4:1.

FC Bellamont – SV Winterstettenstadt 3:1 (1:1). Eine kampfbetonte und auch zeitweilig hitzige Partie sahen die Zuschauer in Bellamont. Das Spiel stand lange Zeit auf des Messers Schneide. Erst die letzten zehn Spielminuten brachten die Heimelf noch auf die Siegesstraße. Tore: 1:0 Steffen Kibler (12.), 1:1 Lukas Baur (43.), 2:1 Uwe Martin (80.), 3:1 Patrick Mohr (89.). Res.: 3:0.