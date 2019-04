FC Bellamont landet ersten Rückrundensieg

Der FC Bellamont hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI gegen den SV Deuchelried den ersten Rückrundensieg eingefahren. Das Derby zwischen dem SV Reinstetten I und dem SV Burgrieden im Waldstadion musste nach einer schweren Verletzung einer Spielerin, die mit dem Helikopter ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, vorzeitig in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit abgebrochen werden.

FC Bellamont – SV Deuchelried 3:2 (1:2). Mit der ersten Aktion des Spiels brachte Kerstin Schneider den FCB in Führung (1.). Diese hielt aber nur wenige Minuten, bis Deuchelried zum 1:1 ausglich. Direkt vor der Halbzeit musste der FCB das 1:2 hinnehmen. Von diesem Rückschlag unbeeindruckt, zeigte Bellamont in Hälfte zwei eine starke Leistung und ging letztlich durch Treffer von Sina Wirthensohn und Kerstin Schneider als Sieger vom Platz. Das nächste Spiel wird am 7. April um 12.15 Uhr in Bellamont angepfiffen. Gegner ist dann Meckenbeuren/Brochenzell/Kehlen.

TSV Tettnang II – SV Alberweiler II 0:1 (0:1). Der SVA II agierte von Beginn an taktisch klug und machte ab der Mittellinie die Räume eng. Tettnang II hatte mehr Spielanteile, machte daraus aber zu wenig. Die Gäste versuchten derweil, immer wieder schnelle Konter zu fahren. In der 26. Minute setzte sich Sina Romer stark über links durch und Aileen Rölle verwertete ihr Flanke zum 1:0. In der letzten Viertelstunde warf Tettnang II nochmals alles nach vorn, doch die SVA-Abwehr ließ nichts zu, wodurch Alberweiler II zu einem verdienten Sieg kam. Das nächste Spiel bestreitet der SVA II am 7. April zu Hause gegen Deuchelried (Anstoß: 11 Uhr).