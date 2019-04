FC Bellamont landet Derbyerfolg

Der FC Bellamont hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI das Derby beim SV Alberweiler II gewonnen. Ebenso fuhren der SV Burgrieden und der SV Reinstetten Siege ein.

SV Alberweiler II – FC Bellamont 0:2 (0:0). Im umkämpften Derby ging es von Beginn an temporeich zur Sache. Das Geschehen spielte sich jedoch hauptsächlich im Mittelfeld ab, Torraumszenen waren daher Mangelware. In der 49. Minute war der SVA II dann zu passiv und so konnte Vanessa Gapp zum 0:1 einschieben. Danach verlor die Heimmannschaft den Faden und es spielte ausschließlich Bellamont. Kerstin Schneider besorgte das Tor zum 0:2-Endstand (59.). Das nächste Spiel bestreitet der SVA II am 5. Mai auswärts gegen Immenried(Anstoß: 11.30 Uhr). Der FCB bestreitet das nächste Spiel im Bezirkspokal-Halbfinale gegen den FC Wacker Biberach am Karsamstag um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Biberach. In der Regionenliga heißt der nächste FCB-Gegner SV Maierhöfen-Grünenbach. Das noch ausstehende Nachholspiel aus der Vorrunde findet am Freitag, 26. April (19 Uhr), in Maierhöfen statt.

TSV Tettnang II – SV Burgrieden 0:4 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Julia Schöferle (7., 55.), 0:3 Svenja Petersohn (63.), 0:4 Lisa Behrendt (77.).

SV Reinstetten – TSB Ravensburg 5:1 (3:1). Gegen den Tabellenführer TSB Ravensburg kam der SV Reinstetten in der ersten Halbzeit besser ins Spiel und belohnte sich dafür selbst schnell mit drei Toren. Direkt vor der Halbzeit erzielte der TSB per Freistoß den Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit dominierte weiterhin Reinstetten und erhöhte zum 5:1-Endstand. Tore: 1:0 Sophia Ströbele (9.), 2:0 Katja Haas (23.), 3:0 Sophia Ströbele (27.), 3:1 Miriam Rapp (45./Eigentor), 4:1 Anja Fakler (47.), 5:1 Sophia Ströbele (51.).