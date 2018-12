FC Bellamont holt sich den Titel

Der FC Bellamont hat sich den Titel bei der nach Futsal-Regeln ausgespielten Bezirkshallenmeisterschaft der Frauen gesichert. Der FCB bezwang in der Sporthalle in Hochdorf im Finale den Titelverteidiger SV Alberweiler II mit 2:1.

Eng ging es bei der Bezirkshallenmeisterschaft der Frauen zu. In der Vorrunde musste sowohl in der Gruppe A, als auch in der Gruppe B das Torverhältnis über Platz eins und zwei entscheiden. In der Gruppe A waren es die Mannschaften aus Bellamont und Mietingen, die sich einen Zweikampf lieferten. Der direkte Vergleich endete mit einem 0:0 und der FC Bellamont hatte in der Schlussabrechnung mit einem Tor die Nase vorn. In der Gruppe B waren es die Spielerinnen vom SV Alberweiler II und der SGM Dettingen/Kirchberg/Balzheim, die nur ein Treffer in der Tordifferenz trennte. Der SV Alberweiler II hatte am Schluss das bessere Ende für sich, wobei die Illertalerinnen den direkten Vergleich mit 1:0 für sich entschieden hatten. Das Standardergebnis in den Vorrundenspielen war ein 1:0. Von den zwölf Vorrundenspielen endete die Hälfte mit diesem knappen Ergebnis. Torlos blieb nur eine Partie.

Auch die beiden Halbfinals waren Spiele, die auf Messers Schneide standen. Die jeweils unterlegene Mannschaft hätte die Begegnung ebenso gewinnen können. Bellamont setzte sich gegen die SGM Dettingen/Kirchberg/Balzheim durch und der SV Alberweiler II schickte den SV Mietingen ins Spiel um Platz drei.

Bei der Paarung um Platz drei trafen somit der SV Mietingen und die SGM Dettingen/Kirchberg/Balzheim aufeinander. Die Partie erwies sich als klare Angelegenheit für den SV Mietingen. Der SVM siegte mit 4:0. Dieses Resultat war zugleich der höchste Sieg des gesamten Turniers.

Spannendes Finale

Spannender sollte das darauf folgende Endspiel um den Turniersieg werden, in dem sich der FC Bellamont und der SV Alberweiler II gegenüberstanden. Am Ende fand aber das Turnier mit dem FC Bellamont den verdienten Sieger.

Der frühere Bezirksspielleiter Erich Lämmle war mit dem Turnierverlauf sehr zufrieden. „Es gab während der gesamten Veranstaltung kein einziges böses Foul“, sagte er. Großes Lob zollte Lämmle dem Turnierveranstalter TSV Hochdorf, der sportlich den Gästen den Vortritt ließ, aber am Ende jeder teilnehmenden Mannschaft ein Geschenk überreichte.

Einziger Wermutstropfen war, dass die qualifizierten Mannschaften vom FC Bellamont und dem SV Mietingen nicht im Vorrundenturnier auf Verbandsebene im Januar antreten wollen. Der SV Alberweiler II wird hingegen bei diesem Turnier den Bezirk Riß vertreten, ebenso die SGM Dettingen/Kirchberg/Balzheim. Ob noch eine dritte Mannschaft hinzukommt, wird gerade von Doris Gerster, im Bezirk Riß zuständig für die Frauen, geklärt.