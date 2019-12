FC Bellamont gelingt Titelverteidigung

Rundum gelungen ist die Futsal-Bezirkshallenmeisterschaft der Frauen und der B-Juniorinnen in der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach gewesen. Die Tribüne war über mehrere Stunden voll besetzt und sämtliche Spiele am vierten Adventssonntag verliefen äußerst ruhig und fair. In sportlicher Hinsicht nahm die Veranstaltung im Endeffekt genau so ihren Lauf, wie es Doris Gerster, im Bezirk Riß zuständig für die Frauen, vorhergesagt hatte.

Im Endspiel standen der Titelverteidiger FC Bellamont und der SV Alberweiler II. Schon in der Gruppenphase bestimmten die beiden Teams das Geschehen in der Halle. Im direkten Aufeinandertreffen besiegte Bellamont den Konkurrenten Alberweiler II mit 2:0. In der zweiten Vorrundengruppe gaben der TSV Warthausen und der SV Laupertshausen den Ton an. Beide Mannschaften kamen ins Halbfinale.

In den Halbfinals setzten sich die späteren Endspielteilnehmer am Ende mit jeweils zwei Toren Vorsprung durch und zogen verdientermaßen ins Finale ein. In den Platzierungsspielen war besonders die Partie um den dritten Platz zwischen dem TSV Warthausen und dem SV Laupertshausen hart umkämpft. Am Ende hatte der SV Laupertshausen das bessere Ende für sich.

Enge Angelegenheit

Auch das Endspiel zwischen dem FC Bellamont und dem SV Alberweiler II war eine enge Angelegenheit. Die erste gute Möglichkeit hatte Alberweiler II, aber mit zunehmender Spieldauer kam der FCB immer besser in Tritt. Es dauerte allerdings bis zur letzten Spielminute, ehe dem FC Bellamont das goldene Tor gelang. Die restlichen Sekunden verflogen für den SV Alberweiler II viel zu schnell, um am Ergebnis noch etwas ändern zu können.

Franz Krug, Trainer des FC Bellamont, sah am Ende seine Mannschaft als verdienten Sieger, schon aufgrund der Tatsache, dass der FCB während des gesamten Turniers kein einziges Gegentor hinnehmen musste. Sein Gegenüber Joachim Graf vom SV Alberweiler II haderte noch etwas mit dem späten Tor der Bellamonterinnen und sah den Gegner in der glücklicheren Rolle.

Bei der anschließenden Siegerehrung bedankte sich Doris Gerster beim Ausrichter FC Wacker Biberach für die tolle Organisation und Unterstützung während des Turniers. Da der Turniersieger bereits vor der Veranstaltung bekannt gab, dass er den Bezirk Riß nicht in Grünkraut (Bodenseekreis) vertreten wird, qualifizierten sich der SV Alberweiler II und der drittplatzierte SV Laupertshausen für die Vorrunde auf Verbandsebene. Dieses Turnier findet am 2. Februar 2020 statt.