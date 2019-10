FC Bellamont fertigt Tettnang II ab

Der FC Bellamont hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI den TSV Tettnang II mit 7:2 abgefertigt. Dem SV Mietingen gelang ein Auswärtssieg. Der SV Burgrieden, der TSV Warthausen und der SV Alberweiler II verloren jeweils.

FC Bellamont – TSV Tettnang II 7:2 (2:0). Lena Zwerger sorgte für das frühe 1:0 des Gastgebers (2.). Kerstin Schneider traf zum 2:0 (32.). Mit dieser Führung ging es für den Tabellenführer schließlich in die Halbzeitpause. Anna Schöllhorn markierte das 3:0 (47.). Mit einem Doppelpack schraubte Kerstin Schneider das Ergebnis auf 5:0 für Bellamont in die Höhe (54., 55.). Sina Wirthensohn verwandelte einen Elfmeter zum 6:0 (60.). Im Anschluss verkürzte Tettnang II durch Tore von Sophie Gresser (78.) und Anna Lena Kibler (83.) auf 2:6. Per Elfmeter erhöhte Sina Wirthensohn (87.) noch auf 7:2 für Bellamont. Am nächsten Sonntag (11 Uhr) spielt der FCB beim TSB Ravensburg.

TSV Warthausen – TSB Ravensburg 2:5 (1:3). Ravensburg führte früh durch einen direkt verwandelten Eckball von Carina Gragnato (5.). Das Heimteam ließ sich davon jedoch nicht beirren und zog weiter seinen Stiefel durch. Der Lohn: der Ausgleich durch Anna Haller (17.). Corinna Pradella (18.) brachte den TSB erneut in Front, weitere TSV-Chancen blieben ungenutzt. Kurz vor der Pause erhöhte Katrin Oswald auf 1:3 (45.). Nach der Pause machten die Gäste viel Druck, Corinna Pradella (52.) und Yvonne Perlberg (58.) legten die TSB-Treffer vier und fünf nach. Die Heimelf ließ sich jedoch nicht hängen, Marina Blersch verkürzte auf 2:5 (73.). Kurz vor Spielende wurde Nadine Golletz im gegnerischen Sechzehner gefoult, TSB-Spielerin Alexandra Sailer sah für diese Aktion Gelb-Rot (90.). Den folgenden Elfmeter konnte Warthausen allerdings nicht im gegnerischen Tor unterbringen und so blieb es beim 2:5. Am kommenden Sonntag, 3. November, ist Warthausen in Immenried zu Gast (Anstoß: 11 Uhr).

SV Maierhöfen-Grünenbach – SV Mietingen 0:4 (0:2). Im Duell der Tabellennachbarn setzte Mietingen auf seine Offensivstärke, kam aber nicht gut ins Spiel. Trotzdem gelang Jessica Ganz (19.) nach einem Eckball von Marie Neuer die 1:0-Führung. Doreen Arnold (39.) traf zum 2:0. Der SVM gewann zwar die meisten Zweikämpfe, die eigenen Angriffe endeten aber immer wieder vor dem SVM-Strafraum. Im zweiten Durchgang kam Mietingen besser ins Spiel und zu guten Chancen. Johanna Dwornik (57.) gelang das 3:0. Melanie Egle (84.) erzielte nach feiner Vorarbeit von Desiree Porter den 4:0-Endstand.

SV Alberweiler II – SV Immenried 3:5 (2:4). Schon in der siebten Minute traf Julia Fehr per Freistoß zum 0:1. Anschließend machte der Gastgeber Druck und glich durch Yvonne Hagmeyer zum 1:1 aus (14.). Der SVI machte weiter Druck und ließ die SVA-Defensive schlecht aussehen. So stand es schnell 4:1 für den SVI nach Toren von Hanna Straub (19., 35.) und Verena Wild (30./Strafstoß). Malin Frisch schoss noch vor der Pause das 2:4 (36.). Nach dem Seitenwechsel fing sich die Heimmannschaft wieder etwas, konnte in der Folge jedoch keine spielentscheidenden Akzente setzen. Stattdessen kassierte der SVA II in der 71. Minute das 2:5 durch Pia Kling. Den Schlusspunkt zum 3:5 setzte Malin Frisch (84.).

SV Achberg – SV Burgrieden 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Jana Kösling (5.), 1:1 Katharina Vogler (52.), 2:1 Katharina Vogler (63.).