FC Bellamont belohnt sich nicht

Der SV Reinstetten hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI Rang zwei behauptet. Der SV Alberweiler II rutschte durch die Heimniederlage gegen den SV Deuchelried auf Platz fünf ab.

SV Alberweiler II – SV Deuchelried 0:2 (0:0). In der ersten Halbzeit war der SV Alberweiler II die spielbestimmende Mannschaft, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Im zweiten Durchgang ließ der SVA II nach und Deuchelried zu viele Räume. Diese Nachlässigkeiten konnte der SVD mit einem Doppelschlag in der 72. und 74. Minute nutzen. Danach kam Alberweiler II lediglich noch einmal wirklich gefährlich vor das Tor der Gäste, ohne aber ein Tor zu erzielen. Am Sonntag, 14. April (Anstoß: 11 Uhr), steht der SVA II zu Hause nun dem FC Bellamont im Derby gegenüber.

FC Bellamont – SGM Meckenbeuren/Brochenzell/Kehlen 2:2 (1:1). Nach rund 20 Minuten traf Bellamont auf Zuspiel von Anna Birk durch Michaela Zwerger. Wie schon zuletzt kam aber auch der Gegner noch in der ersten Halbzeit zu einem Tor, sodass es zur Pause 1:1 stand. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich Bellamont spielstark. Anna Birk markierte das 2:1. In den letzten 30 Minuten gestaltete die SGM das Spiel dann zunehmend ausgeglichener und drängte auf den Ausgleich. Ein direkt verwandelter Freistoß zum 2:2 zehn Minuten vor dem Ende brachte Bellamont letztlich um den verdienten Lohn. Am nächsten Spieltag kommt es für den FCB auswärts zum Derby gegen den SV Alberweiler II (Sonntag, 11 Uhr).

SV Burgrieden – SGM Haslach/Wangen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Svenja Petersohn (25.), 2:0 Jana Kösling (48.), 2:1 (61.).

SV Bergatreute – SV Reinstetten 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Anja Fackler (4.), 0:2 Dragana Rodic (60.).