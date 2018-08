Favoritenduo will weitere Siege einfahren

Das Favoritenduo der Fußball-Kreisliga B II, die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren und der FV Rot, ist bislang den Erwartungen gerecht geworden. Die beiden Mannschaften waren vor der Saison als einzige Teams von der Konkurrenz als Meisterfavoriten angegeben worden. Aber auch der SV Rissegg, der SV Ellwangen und der TSV Hochdorf mussten bislang keinen Punktverlust hinnehmen. Attenweiler/Oggelsbeuren tritt am Freitagabend (Anstoß: 19 Uhr) beim TSV Hochdorf an. In Inkerkingen und Schwendi geht es am Sonntag um 13.15 Uhr los, in Laupheim und Sießen um 15 Uhr. Anstoß in Orsenhausen ist um 17 Uhr.

Die TSV Hochdorf hatte in der vergangenen Woche spielfrei und dürfte daher ausgeruht ins zweite Saisonspiel gehen. Eine einfache Aufgabe wird die Partie gegen die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren deswegen aber nicht. Die Gäste stehen nach zwei Spielen bei einem Torverhältnis von 8:0 und sehen sicher keinen Bedarf, diese Woche mit dem Einhandeln von Gegentoren zu beginnen.

Gegner kommt mit breiter Brust

Die SF Schwendi II treffen am Sonntag auf den SV Rissegg. Schwendi II steht noch ohne Punkte in der Tabelle da und der Gegner kommt mit breiter Brust angereist, auch wenn die beiden vorherigen Kontrahenten der Rissegger momentan in der unteren Tabellenhälfte angesiedelt sind. Dies tut Schwendi II auch, möchte aber am Wochenende die ersten Punkte einfahren.

Die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen empfängt am Sonntag den großen Titelfavoriten, den FV Rot. Die Gastgeber hatten in der ersten Woche spielfrei und haben am vergangenen Wochenende nur knapp mit 1:0 beim Tabellenvierten SV Ellwangen verloren. Der Gast kommt mit einer Tordifferenz von plus sieben aus zwei Spielen angereist und möchte diese weiterhin verbessern.

Absteiger steht am Tabellenende

Ebenfalls am Sonntag begegnen sich die SF Sießen und der SV Baustetten II. Die Gastgeber aus Sießen können nach zwei Spielen erst einen Punkt vorweisen und möchten ihr Konto gegen den Liganeuling aus Baustetten aufstocken. Dieser konnte im vergangenen Spiel allerdings sieben Treffer erzielen. Zur selben Zeit treffen der FC Inter Laupheim und die SGM Reinstetten/Hürbel aufeinander. Der Kreisliga-A-Absteiger aus Laupheim steht momentan am Tabellenende und hat in zwei Spielen erst einen Treffer erzielt, dafür aber schon acht hinnehmen müssen. Die Gäste aus Reinstetten und Hürbel sind noch ungeschlagen und möchten dies auch bleiben.

Der Spieltag wird am Sonntag durch die Partie SV Orsenhausen gegen den SV Fischbach beendet (Anstoß: 17 Uhr). Beide Teams sind punktlos in die Spielzeit gestartet und möchten den Platz unbedingt mit drei Punkten verlassen. Der SV Ellwangen hat an diesem Wochenende spielfrei.