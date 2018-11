Favoriten marschieren vorneweg

Bei der Biberacher Stadtmeisterschaft ist die dritte Runde in weiten Teilen bereits gespielt. Die Favoriten sind ins Rollen gekommen und marschieren nun in der Gesamtwertung vorneweg. Dahinter sorgen derzeit mit Jonathan Engert und Juri Teilhof zwei Außenseiter für Aufsehen. Die verbleibenden Partien in Runde drei beginnen heute, Freitag, um 19 Uhr im TG-Heim-Restaurant in der Adenauerallee.

In der zweiten Runde gewannen die Favoriten Holger Namyslo und Alexander Polch sicher gegen den amtierenden Amateurmeister Mahmoud Zyadah (Riedlingen) beziehungsweise Dieter Rybka (Steinhausen). Zudem kam Vizestadtmeister Rainer Birkenmaier in den Tritt, als er gegen einen starken Manuel Mock einen tödlichen Königsangriff aufzog und blitzsauber gewann. Auch in den weiteren Begegnungen gab es die erwarteten Ergebnisse, nur Juri Teilhof (Bad Waldsee) konnte als Neuling überraschen. Gegen den wesentlich routinierteren Jürgen Dollinger kam er zunächst schlecht aus der Eröffnung, riss dann aber das Ruder herum und überspielte seinen Gegner.

Jonathan Engert gelingt Revanche

In der dritten Runde wurde ausnahmsweise der Großteil der Partien vorgespielt, darunter alle Topbegegnungen. Titelverteidiger Namyslo feierte einen sicheren Blitzsieg gegen Walter Scherer. Polch hatte sich gegen Teilhof derweil klare Vorteile erarbeitet, gab die Partie aber beinahe noch aus der Hand. Mit einem starken Konter machte Teilhof seinem Gegner das Leben schwer und übersah dabei gar eine vorteilhafte Fortsetzung. Am Ende setzte sich Polch mit einem Arbeitssieg durch. Einen leichten Punktgewinn verbuchte Birkenmaier gegen Frank König (Steinhausen).

Ein Ausrufezeichen setzte unterdessen Jonathan Engert, der sich bei Zyadah für die Niederlage im Vorjahresduell um die Amateurmeisterschaft revanchierte. Bei einem Abtausch eroberte Engert per Zwischenschach eine Figur und verwertete diesen Vorteil zu einem hochverdienten Sieg. Darüber hinaus gewann Michael Gnandt (Steinhausen) gegen Urgestein Walter Kreß, während sich Herbert Waltner und Norbert Schädler (beide Steinhausen) sowie Karl Heiler (Bad Waldsee) und Andreas Ege friedlich mit einem Remis trennten.

An der Tabellenspitze tummeln sich nun verlustpunktfrei Namyslo und Polch (3/3), während Birkenmaier (2,5/3) Anschluss hält. Dahinter folgt eine große Gruppe mit zwei Punkten, zu der auch Engert und Teilhof gehören. Letzterer führt außerdem deutlich die Wertung im Ratingpreis an.