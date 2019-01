Favoriten erreichen Zwischenrunde

Der Mitfavorit FV Bad Schussenried hat sich bei der 32. Auflage der Fußball-Hallenmeisterschaft des Landkreises Biberach sehr souverän für die Zwischenrunde qualifiziert. Der Tabellenführer der Bezirksliga Donau holte sich am Freitagabend in der Biberacher BSZ-Halle ungeschlagen Rang eins in der Vorrundengruppe A. Turnierfavorit und Titelverteidiger FV Olympia Laupheim tat sich schwerer. Der Verbandsligist erreichte aber ebenso als Erster der Vorrundengruppe B die Zwischenrunde. In dieser stehen auch die SF Schwendi und der SV Baltringen, die sich jeweils Platz zwei in der Gruppe A und der Gruppe B holten.

Die Schussenrieder setzten in der Vorrundengruppe A gleich im Auftaktspiel eine Duftmarke und bezwangen den Bezirksliga-Kontrahenten FV Neufra mit 3:0. Die Zielsetzung ist laut FVS-Trainer Arndt Schlichtig, mindestens die Zwischenrunde zu erreichen. Dies tat der FVS sehr souverän. Nicht mithelfen konnte dabei Torjäger Felix Bonelli, der verletzt auf der Tribüne zuschauen musste. Dem 3:0 gegen Neufra ließen die Schussenrieder deutliche Siege gegen die SGM Aitrach/Tannheim (4:0), die SF Schwendi (4:0) und den FC Wacker Biberach II (5:0) folgen und sicherten sich so überlegen den Gruppensieg.

Ein Duell um Platz zwei in der Gruppe A lieferten sich der Riß-Bezirksligist SF Schwendi und der Donau-Bezirksligist FV Neufra. Schwendi bekleckerte sich beim knappen 2:1-Erfolg gegen die SGM Aitrach/Tannheim nicht mit Ruhm. Gegen den FC Wacker Biberach II gewannen die Sportfreunde dann sicher mit 3:0, gegen Schussenried (0:4) ging Schwendi leer aus. Der FV Neufra gewann nach der Niederlage gegen Bad Schussenried (0:3) gegen den FC Wacker Biberach II (4:2) und die SGM Aitrach/Tannheim (3:2). So kam es zum direkten Duell um Platz zwei zwischen den SF Schwendi und dem FV Neufra. Schwendi gewann dieses mit 3:1 und sicherte sich so das Ticket für die Zwischenrunde.

Laupheim tut sich schwer

In der Vorrundengruppe B unterstrich Titelverteidiger FV Olympia Laupheim in seinem ersten Turnierspiel seine Ambitionen, den Titel verteidigen zu wollen, gleich mit einem klaren 4:0 gegen den SV Stafflangen. Auf dem Parkett standen für die Olympia unter anderem die Verbandsligaspieler Julius Lense, Julian Haug und Alex Schrode. Schwer taten sich die Laupheimer hingegen danach gegen den SV Eintracht Seekirch (2:1), den SV Baltringen (0:0) und den FV Bad Schussenried II (0:0). Trotzdem reichte es für die Olympia am Ende für den Gruppensieg.

Der SV Baltringen mit dem Ex-Biberacher Ilyas Aksit zeigte zum Auftakt eine gute Leistung beim 4:1-Sieg gegen den FV Bad Schussenried II. Von der Niederlage gegen den SV Stafflangen (2:4) zeigten sich die Baltringer im Spiel gegen Olympia Laupheim (0:0) gut erholt. Im letzten Spiel am Freitagabend machte der SV Baltringen dann durch einen Sieg gegen den SV Eintracht Seekirch (3:2) Platz zwei in der Gruppe B und damit die Qualifikation für die Zwischenrunde perfekt.

Vollbesetzte Ränge

Das Turnier begann am Freitag schon vor vollbesetzten Rängen. Der Begeisterung der Zuschauer konnten auch kleine Schwierigkeiten mit der Anzeigetafel keinen Abbruch tun. „Mit dem Zuschauerzuspruch, 350 Zahlende waren in der Halle, waren wir sehr zufrieden. Die Stimmung in der Halle war ebenso super“, bilanzierte Uwe Ehing, Abteilungsleiter des Ausrichters FC Wacker Biberach. „So kann es am Samstag und Sonntag weitergehen.“

Am Samstag geht die Hallenkreismeisterschaft in der BSZ-Halle mit den Vorrundenspielen in den Gruppen C (ab 9 Uhr), D (ab 12.15 Uhr), E (ab 12.28 Uhr), F (ab 16.45 Uhr) und G (ab 16.58 Uhr) weiter. Nach der Vorrunde wird in der Zwischenrunde am Sonntag ab 10.30 Uhr in vier Vierergruppen gespielt. Ab dem Viertelfinale bis zum Finale ist der K.-o.-Modus angesagt, bis dann am Sonntagabend der neue Hallenmeister des Landkreises Biberach feststeht.