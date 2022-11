Faustdicke Überraschungen beim Biberacher Vereinsturnier

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Runde drei des Biberacher Vereinsturniers hatte Felix Funk, Spitzenspieler der Landesliga, mit Xaver Dworschak wenig Mühe und gewann schnell. Neuzugang Dworschak ist in den Mannschaftskämpfen eine Bank, sucht im Vereinsturnier aber noch nach seinem Tritt. Alle weiteren Favoriten kamen hingegen arg ins Schwitzen. Topfavorit Rainer Birkenmaier wurde von Youngster Erik Hobson mit einem vorbereiteten Eröffnungsgambit überrascht und befand sich sehr lange im Nachteil. Erst nachdem er etliche brenzlige Situationen überstanden hatte, konnte sich Oberligamann Birkenmaier befreien und das Endspiel dann gar noch gewinnen. Weniger erfolgreich war Frank Zessin, der gegen Benedikt Pfeifer einem Minusbauern hinterherlaufen musste. Im Endspiel gelang es dem Routinier allerdings, die Bauernstruktur zu blockieren und ein gerechtes Remis zu sichern.

Übel erwischt wurde dafür Luzia Sander, die Luca Sörgel in der Partie des Abends zunächst klar im Griff hatte und schon einen Springergewinn verbuchen konnte. Nachdem sie es aber verpasste, die Partie zu vereinfachen, und die Stellung öffnete, kam Sörgel zum Gegenschlag und brachte sich mit einem vergifteten Läuferopfer wieder ins Spiel. In der Folge wogte der Kampf hin und her. Als sich Sörgel mittels eines zwischenzeitlichen Turmopfers seine Figur zurückholte, verschmähte Sander eine Abwicklung ins Remis – und wurde in der Folge von Sörgel überspielt.

Während die Partie zwischen Jonathan Engert und Wolfgang Wohlgemuth zu Redaktionsschluss noch ausstand, tummelt sich Birkenmaier nach drei Runden mit makelloser Bilanz weiterhin einsam an der Spitze. Dahinter folgt mit Sörgel, Zessin und Funk ein Trio mit zwei von drei möglichen Punkten.

Am Freitag, 2. Dezember, steht die vierte Runde an. Spannend wird vor allem, ob sich Sörgel auch gegen Zessin, neben Sander ein weiteres Urgestein der Landesligamannschaft, behaupten kann und wie Birkenmaier mit dem aufstrebenden Engert zu Recht kommen wird. Funk wird sich derweil fragen müssen, welche Überraschung Hobson für ihn vorbereitet haben wird. Die Partien beginnen um 19 Uhr im Konferenzraum des TG-Heim Restaurants in der Adenauerallee 11 in Biberach.