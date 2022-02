Faustball Verbandsliga Männer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim abschließenden Verbandsligaspieltag am 30. Januar in Vaihingen erspielte sich die TG 1 mit drei Siegen souverän den Meistertitel mit 26:2 Punkten vor den Gastgebern vom NLV Vaihingen 2 (20:8). Nach dem Abstieg in der Saison 2019/2020 und dem coronabedingten Ausfall der letztjährigen Hallenrunde, hatten sich die Biberacher bereits vorzeitig den Wiederaufstieg in die höchste württembergische Spielklasse, die Schwabenliga, gesichert. Zunächst hatte der TSV Gärtringen 2 beim 0:3 (4:11, 5:11, 10/12) gegen die sicher aufspielende TG keine Chance. Das Spiel des Tages lautete TG als Erster gegen den NLV als Zweiter. Die Biberacher erwarteten einen heimstarken Gegner und mussten zur sicheren Meisterschaft wenigstens einen Punkt erzielen. Satz 1 verlief mit ständig wechselnden Führungen spannend und endete nach einem 10:10 Gleichstand mit 11:9 Bällen für die TG zur 1:0 Führung. Damit war der Widerstand der Gastgeber gebrochen und sie hatten beim 11:1 Sieg der TG im zweiten Satz einen regelrechten Einbruch. Letztlich war auch beim 11:6 in Satz 3 kein Aufbäumen gegen die 0.3 Niederlage spürbar. Im bedeutungslosen letzten Spiel gegen den TV Bissingen variierte die TG mit unterschiedlichen Aufstellungen und blieb auch mit dem 3:1 Erfolg (9:11, 12:10, 11:4, 11:6) in der ganzen Hallensaison (bei zwei Remis) ungeschlagen. Dem Team war es an allen Spieltagen gelungen aus einer sicheren Abwehr, einem hervorragenden Spielaufbau und dem mutmaßlich besten Angriff der Liga den Titel verdient einzufahren. Es spielten: Kapitän Uwe Kratz, Valentin Ulrich, Fabian Czekalla, Silas und Tobias Schoch, Alexander Schmid und Johannes Kuon.