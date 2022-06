Faustball U18w Württembergische Meisterschaft in Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 25. Juni fand auf dem Übungsfeld beim TG-Heim die Württembergische Meisterschaft im Faustball U18 weiblich statt. Die Spielerinnen der TG Biberach erreichten den guten 4. Rang, Sieger wurde der TV Vaihingen/Enz vor dem TV Stammheim und dem TV Unterhaugstett.

Gleich im ersten Match der Biberacher in der Vorrunde traf das von Markus Hamberger und Uwe Kratz betreute Heimteam auf den späteren Sieger TV Vaihingen/Enz und unterlag diesem trotz guter Gegenwehr mit 0:2 (9:11, 7:11). Der zum Erreichen des Halbfinales benötigte Sieg gegen den TSV Malmsheim wurde überzeugend mit 2:0 (11:7, 11:2) geschafft. Hier war der Gegner für die TG der TV Stammheim. In beiden Sätzen lieferten sich die Teams einen heißen Kampf, welcher aus TG-Sicht , trotz Zwischenführungen in beiden Sätzen (8:5, 8:4), mit einer 0:2 Niederlage (9:11, 11:13) endete. Schließlich konnte Biberach im Spiel um Platz 3 nicht mehr zur gewohnten Leistung finden und unterlag dem TV Unterhaugstett mit 0:2 (6:11, 5:11).

Trainer Hamberger: „Nach dieser sehr anstrengenden Doppelveranstaltung geht ein großer Dank an das U18w-Team und die Helfer für ihren großen Einsatz!“