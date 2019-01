Faustball: TG I siegt nach schwachem Start

Im Auftaktspiel der Faustball-Schwabenliga vor heimischem Publikum in der BSZ-Halle gegen den Tabellenletzten TV Stammheim II hat die TG Biberach I ihre bisher schlechteste Leistung in dieser Hallenrunde abgeliefert. Das Match ging sang- und klanglos mit 0:3 (8:11, 9:11, 4:11) an den Gegner.

Nach nervösem Beginn breitete sich Unsicherheit in allen Mannschaftsteilen aus. In Satz zwei wurde sogar eine 8:4 Führung verspielt. Nun witterte der nächste Gegner, der TSV Schwieberdingen, auch eine Siegeschance und setzte die Heimmannschaft unter Druck. Das Team um Kapitän Uwe Kratz hatte sich jedoch wieder gefangen und konnte einen letztlich klaren 3:0-Erfolg (11:9, 11.7, 11:5) einfahren. Die Leistung blieb auch gegen den VfB Friedrichshafen konstant. Nach einer sicheren 2:0-Führung (11:5, 11:4) konnte die TG weitere Aufstellungsvarianten ausprobieren und auch Satz drei mit 13:11 zum 3:0-Sieg gewinnen.

Mit nunmehr 14:10 Punkten steht die TG Biberach derzeit auf Rang drei. Allerdings haben einige Teams zwei Spiele weniger auf ihrem Konto. In zwei Wochen folgt der letzte Spieltag. Es spielten Uwe Kratz, Tobias Schoch, Alexander Schmid, Johannes Kuon, Fabian Czekalla und Valentin Ulrich.

Beim Saisonfinale in Riedlingen zeigte die TG Biberach II erstmals in der Saison eine Steigerung. Bereits gegen den TSV Riedlingen verlief das Match ausgeglichen. In Satz eins konnte das Team um Kapitän Dirk Tehoboldt zwei Matchbälle abwehren und und 14:12 gewinnen. Satz zwei ging mit 11:8 an den TSV und auch Satz drei mit 11:7. Gegen Meister TSV Allmendingen war die TG II bei der 0:2-Niederlage (3:1, 4:11) chancenlos. Gegen den TV Mühlhofen agierten die Biberacher nahezu fehlerfrei. So konnte der einzige Sieg in der Runde in zwei Sätzen (11:6 und 11:8) erspielt werden. Damit gelang den Spielern Linus Witzemann, Marion Fackler, Peter Bucher, Jürgen Schoch, Jan und Dirk Theoboldt ein halbwegs versöhnliches Ende. In der Abschlusstabelle steht die TG mit 2:18 Punkten auf dem letzten Platz.

Beim Rückrundenheimspieltag konnte die TG III mit einem 2:1-Sieg (14:12, 9:11, 11:8) gegen den TSV Westerstetten II ihren dritten Rang in der Oberschwabenliga halten. Die SF Dornstadt drehten den Spieß gegen Biberach und konnten die Niederlage vom vergangenen Spieltag mit einem 2:1-Sieg ausgleichen. Der SV Erlenmoos gewann seine drei Begegnungen. Mannschaftsführer Helmut Egger war mit Katja Spohrer, Claudia Hammer, Bernd Kratz, Guido Rüther, Heinz Jocham und Manfred Schuler angetreten. In der kommenden Saison werden die Teams der Bezirksliga Süd und der Oberschwabenliga zusammengelegt. In der Abschlusstabelle steht der SV Erlenmoos (12:0 Punkte) auf Platz eins, gefolgt von den SF Dornstadt (6:6), der TG Biberach III (4:8) und dem TSV Westerstetten II (2:10).