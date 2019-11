Faustball: Heimspieltag für TG-Mannschaften

(habi/sz) - Ihren zweiten Spieltag in der Bezirksliga bestreiten die Faustballer der TG Biberach II am Sonntag vor heimischem Publikum in der Biberacher BSZ-Halle. Spielbeginn ist um 10 Uhr. In ihren zwei ersten Begegnungen trifft die TG Biberach auf die TG Bad Waldsee und den TSB Ravensburg. Zur Spielstärke beider Teams liegen vor diesem Wochenende keine Erkenntnisse vor, da sie erst an diesem Spieltag in die Punkterunde eingreifen. Mit dem Spiel gegen den bisherigen Tabellenzweiten TSV Westerstetten II beschließt die TG II die Hallenrunde fürs Jahr 2019.

Bereits am Samstag, ab 10 Uhr, hat die weibliche U 16 der TG Biberach den zweiten Vorrundenspieltag in der BSZ-Halle in Biberach. Trainer Markus Hamberger und seine Spielerinnen Julia Bucher, Carolin Rätz, Jana Haberbosch, Anne Mey, Hannah Kratz, Hannah Laßleben und Katharina Merk spielen zweimal gegen die SF Gechingen, den TV Veringendorf und TV Unterhaugstett. Ziel der TG Biberach ist es, alle Spiele zu gewinnen.