Faustball: Damen-Team der TG Biberach holt Tabellenführung

Beim ersten Spieltag nach zwei Jahren Pause haben die Biberacher Damen in der Schwabenliga vor heimischem Publikum gleich die Tabellenführung erobert. Zum Auftakt im Lokalderby gegen den SV Erlenmoos entschied die TG Satz eins knapp mit 11:9 für sich, Erlenmoos konterte mit einem 15:14-Satzgewinn. Im entscheidenden dritten Satz verlor Biberach die Konzentration und unterlag klar mit 5:11. Gegen den TV Böblingen gelang ein 11:8-Satzgewinn, dem ein Satzverlust in gleicher Höhe folgte. In Satz drei steigerte sich Biberach mit einem 11:5-Erfolg zum 2:1-Endstand. Nachdem Erlenmoos dem TV Unterhaugstett mit 1:2 unterlegen war, gelang dem TG-Team mit der besten Tagesleistung ein 2:0-Sieg gegen Unterhaugstett (11:9, 11:8). Damit hatte Biberach Rang eins mit 4:2 Punkten (5:3 Sätze) eingenommen, gefolgt von dem punktgleichen TV Unterhaugstett (4:3 Sätze) und SV Erlenmoos. Kapitänin Marion Fackler: „Wir sind mit dem Gesamtergebnis zufrieden, haben allerdings im Auftaktspiel gepatzt.“

Parallel zum Schwabenligaspieltag der Frauen startete die TG I in der Verbandsliga auf dem Sportplatz an der Adenauerallee. In keinem der drei Spiele konnten die Biberacher ihrem Anspruch gerecht werden und mussten sich am Ende mit der roten Laterne abfinden. Die Ergebnisse: TG – TV Heuchlingen 1:3 (8:11, 14:15, 11:9, 10:12), TG – TV Vaihingen/Enz 3 (14:12, 5:11, 13:15, 7:11) und TG – TSV Illtertissen 0:3 ( ).11, 8:11, 11:13). Die teilweise sehr knappen Niederlagen geben zur Hoffnung Anlass. Die Biberacher sollten sich bei der Laufarbeit und im Abwehrverhalten verbessern, um wieder in die Erfolgsspur zu gelangen. Kapitän Uwe Kratz: „Es war ein gebrauchter Tag. Wir haben zwar mitgespielt, waren aber nicht in der Lage, die entscheidenden Punkte zu machen.“