Fast jeder Start eine Bestzeit

Den Schwimmerinnen und Schwimmern der TG Biberach ist beim 48. Internationalen Einladungsschwimmfest in Fellbach ein guter Saisonauftakt gelungen.

Der Wettkampf stand zunächst wegen fünf Absagen aufgrund von Erkrankungen unter keinem guten Stern. Statt zwölf Schwimmerinnen und Schwimmern konnten nur sieben starten. Die machten die Veranstaltung allerdings zu einem wahren Fest für die TG : Lautstark feuerten sie sich gegenseitig an und schwammen 47 Bestzeiten bei 48 Starts.

Die punktbeste Leistung erzielte Marleen Plachetka (2006) über 100 m Freistil. Nach einem packenden Rennen schlug sie in 0:59,78 Minuten als Erste an und bewältigte damit erstmals die 100 m Freistil unter einer Minute. „Das ist im Damenbereich sehr beachtlich“, kommentiert Trainer Dieter Eisele. Eine weitere Goldmedaille gewann Plachetka über 200 m Lagen in 2:36,07. Eine besonders erfreuliche Bestzeit gelang ihr über 100 m Schmetterling. Sie wurde mit einer Zeit von 1:14,11 Zweite. Über 100 m Lagen schaffte sie in 1:10,59 die Qualifikation für das offene Finale. Im Finale steigerte sie sich noch einmal und wurde in 1:10,26 Zweite.

Leticia Schäfer (2007) konnte sich auf allen Strecken, die sie hinter sich brachte, enorm steigern. Über 100 m Lagen holte sie Gold in ihrem Jahrgang mit einer Zeit von 1:17,40. Außerdem gewann sie zwei Silbermedaillen über 200 m Lagen (2:50,29) und über 100 m Brust (1:29,55). Ebenso über 100 m Brust gelang Lilian Konradi ihre beste Leistung. Angespornt durch ihre Vereinskameradin Marleen auf der Nebenbahn, die sie auf den letzten Metern überholen konnte, erreichte sie eine Zeit von 1:24,02 und wurde damit Erste ihres Jahrgangs. Auch über 200 m Brust (3:11,27) und 200 m Lagen (2:58,01) konnte sie sich sehr steigern und kam jeweils auf Platz vier. Ihr Jahrgänger Kirill Kataman kam bei allen seinen Starts unter die ersten drei. Über 100 m Freistil erreichte er in schnellen 1:01,74 Platz zwei, ebenso wie über 100 m Schmetterling in 1:16,91. Oscar Gandy (2010) zeigte sich besonders stark über die Brustdistanzen: Über 200 m gewann er in 4:00,32 Bronze und über 100 m wurde er in 1:49,79 Vierter seines Jahrgangs. Die beiden Jüngsten der Biberacher Mannschaft, Marie Stütz (2011) und Leo Schreiber (2012), präsentierten sich in sehr guter Form. Stütz konnte stolz fünf Goldmedaillen in Empfang nehmen: 100 m Lagen (1:29,63), 100 m Rücken (1:31,72), 200 m Lagen (3:19,70), 100 m Freistil (1:19,46) und 200 m Freistil (2:54,91). Schreiber wurde viermal mit Gold für seine schnellen Rennen belohnt: 100 m Lagen (1:36,03), 100 m Rücken (1:34,72), 200 m Lagen (3:29,97) und 100 m Freistil (1:28,45).

Eiseles Bilanz: „Ich hatte aus dem harten Training heraus nicht mit Bestzeiten gerechnet. Umso erfreulicher, dass praktisch nur Bestzeiten geschwommen wurden.“