Fast drei Jahrzehnte an der Spitze

Nach 16 Jahren als Vorsitzender des Verwaltungsrats der Kreissparkasse Biberach verabschiedet sich Heiko Schmid. Für ihn, so Schmid, „endet nun eine lange wie prägende Zeit“, die er in gleich zwei Sparkassen-Verwaltungsräten verbracht hat. So war er vor der Zeit in Biberach als Bürgermeister in Pfullendorf tätig und verantwortete dort für zwölf Jahre unter anderem die Geschäfte der dort ansässigen Sparkasse.

Im Rahmen der Verabschiedung wurde Heiko Schmid die große baden-württembergische Sparkassenmedaille durch den Präsidenten des Sparkassenverbands Peter Schneider verliehen. Er dankte dem scheidenden Verwaltungsratsvorsitzenden für seine treuen Dienste und betonte sein „hohes Engagement im Sinne der Sparkassenidee sowie seine tiefe Sachkenntnis, die er bei vielen Entscheidungen bewiesen hat.“

Während der Zeit als Verwaltungsratsvorsitzender der Kreissparkasse Biberach trug Schmid maßgeblich zum Erfolg dieser Sparkasse bei, schreibt die Kreissparkasse in einer Mitteilung. Kurz nach Beginn seiner Amtszeit steuerte er die Bank sicher durch die Finanzmarktkrise. Zahlreiche Veränderungsprozesse prägten die weiteren Jahre, wodurch die Kreissparkasse sicher für die Zukunft aufgestellt wurde. Darunter der Erweiterungsbau der Hauptstelle in Biberach sowie die energetisch sinnvolle Modernisierung aller Geschäftsstellen im Landkreis. Die wegweisende Neubesetzung des gesamten Vorstands fällt ebenfalls in seine Amtszeit, so wie das große Engagement der Kreissparkasse Biberach sich für bezahlbaren Wohnraum einzusetzen. Zudem war das gesellschaftliche Miteinander Heiko Schmid über all die Jahre ein großes Anliegen, weshalb sich die Kreissparkasse bis heute dafür stark macht.

Bei seiner Verabschiedung betonte Schmid, dass ihm seine Berufsausbildung zum Bankkaufmann viel für seine Arbeit als Verwaltungsratsvorsitzender gebracht habe. „So konnte ich aus der eigenen Praxis Erfahrungen mit einbringen“, so der scheidende Verwaltungsratsvorsitzende und Landrat Heiko Schmid und sagte weiter: „Rückblickend habe ich der Sparkassenfamilie viel zu verdanken.“

Den Vorsitz des Verwaltungsrats der Kreissparkasse Biberach wird künftig Mario Glaser übernehmen. Er wurde bereits im Juli zum künftigen Landrat gewählt. Die offizielle Übergabe der Ämter wird Mitte Oktober erfolgen. Abschließend bedankt sich der gesamte Vorstand der Kreissparkasse Biberach, Martin Bücher, Kurt Hardt und Michael Schieble, für zwei außerordentlich erfolgreiche Amtszeiten bei Heiko Schmid und wünscht ihm für die nun beginnende Zeit alles Gute bei hoffentlich bester Gesundheit.