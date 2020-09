Fast alle tippen auf Ummendorf

Mächtig Eindruck auf die Konkurrenz in der Fußball-Kreisliga A I machen die Zugänge des TSV Ummendorf. Allein drei Spieler mit Landesliga-Erfahrung tragen in der kommenden Spielzeit das Trikot des TSV. Damit hat Ummendorf gegenüber der coronabedingt abgebrochenen Spielzeit 19/20 am stärkstes in der A I aufgerüstet. 13 Vereine trauen dem TSV Ummendorf deshalb den Meistertitel zu. Die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen hat neben dem TSV auch den FV Biberach II auf dem Zettel und die SGM Muttensweiler/Hochdorf den FC Wacker Biberach – Mehrfachnennungen waren möglich.

Der TSV Ummendorf selbst sieht derweil am Ende den FC Wacker Biberach ganz vorn. Andreas Wonschick hat der TSV als neuen Spielertrainer vom FV Biberach geholt. Ebenso in der Landesliga spielten in der Vorsaison Janis Cohn (kam vom FV Bad Schussenried) und Matthias Hatzing (SV Ochsenhausen). Lennard von Rüden stieß ebenfalls vom SVO zu den Ummendorfern, hatte aber bei den Ochsenhausern verletzungsbedingt kein Spiel absolvieren können.

Sechs Vereine mit neuem Übungsleiter

Schon in der Winterpause zeichnete sich eine gewisse Wechseltätigkeit auf den Trainerbänken ab. Insgesamt gehen sechs Vereine – der TSV Ummendorf, der SV Winterstettenstadt, der FC Bellamont, der FC Wacker Biberach, die SGM Muttensweiler/Hochdorf und die SGM Rot/Haslach – mit einem neuen Übungsleiter an den Start.

In puncto Vereinswechsel hielt sich die Bewegung in Grenzen. Besonders wenn man bedenkt, dass coronabedingt keine Rückrunde gespielt wurde. Wie in den Vorjahren kommen die meisten Zugänge aus der eigenen Jugend.

Einstellige Tabellenplätze sind sehr begehrt

Die überwiegende Anzahl der Mannschaften hält mit Blick auf das Saisonziel den Ball flach. Die einstelligen Tabellenplätze sind sehr begehrt. Dieser Wunsch kann allerdings nicht bei allen Mannschaften in Erfüllung gehen. Der SV Ellwangen und der SV Stafflangen wollen die Fühler etwas weiter nach vorn ausstrecken.

Es war schon immer recht schwierig, den Saisonverlauf in irgendeiner Weise vorherzusagen. Aber zu Beginn dieser Spielzeit ist es fast unmöglich. Abzuwarten bleibt, inwieweit die Corona-Krise Einfluss auf die neue Saison nehmen könnte. Das letzte Punktspiel der Mannschaften liegt neun Monate zurück. Konkret weiß kein Team, wo die Reise hingeht.

Bewährungsprobe für den Meisterschaftskandidaten

Im Schaufenster steht zum Auftakt die Partie des TSV Ummendorf, der am kommenden Sonntag die zuletzt zweitplatzierte SGM Erlenmoos/Ochsenhausen I empfängt. Dies ist also gleich eine Bewährungsprobe für den Meisterschaftskandidaten. Das Gästeteam hat es da einfacher, der Druck lastet beim Gastgeber. Die SGM Muttensweiler/Hochdorf spielt gegen den FV Biberach II, die Partie findet auf dem Sportgelände in Hochdorf statt. Die SGM Rot/Haslach tritt auf dem Sportgelände in Rot gegen den FC Bellamont an.