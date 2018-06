Fast alle Entscheidungen sind gefallen

Die beiden ersten und die beiden letzten Plätze sind in der Fußball-Kreisliga A II vergeben. Offen ist nur noch, wer Platz 13 in der Schlussabrechnung belegen muss. Die Kandidaten hierfür sind die SG Mettenberg und Inter Laupheim. Die SG Mettenberg hat Heimrecht gegen Ummendorf II. Inter Laupheim reist zum SC Schönebürg. Alle anderen Paarungen dürfen unter der Rubrik „ Freundschaftsspiele“ geführt werden. Alle Spiele beginnen am Samstag, 9. Juni, um 16 Uhr.

Die eindeutig leichtere Aufgabe hat die SG Mettenberg mit ihrem Heimspiel gegen den TSV Ummendorf II. Zum Ende der Saison rappelte es wieder ordentlich im TSV-Tor. Insgesamt kassierte Ummendorf bisher 128 Gegentore, was im Schnitt knapp fünf Treffer pro Spiel bedeutet. Alles andere als ein Mettenberger Sieg wäre eine Überraschung. Die SG Mettenberg gewann gegen den SV Äpfingen am vergangenen Spieltag. Unglücklicherweise gewann aus Mettenberger Sicht auch Inter Laupheim gegen den SV Schemmerhofen.

Schon einiges schwerer hat es da der FC Inter Laupheim beim SC Schönebürg. Inter hat zwar zwei Punkte (22) mehr als Mettenberg. Mit minus 31 Toren ist Laupheim beim Torverhältnis aber eindeutig schlechter als Mettenberg (minus 24). Deshalb reicht ein Remis bei einem gleichzeitigen Mettenberger Sieg nicht. In Schönebürg zu gewinnen ist eine schwer Aufgabe, der Sportclub hat in der gesamten Saison bisher nur zwei Heimspiele verloren.

Die Partie Baustetten gegen Burgrieden hätte noch sehr interessant werden können, aber der SV Schemmerhofen machte dies mit seiner jüngsten Niederlage zunichte. Baustetten wird als Relegationsteilnehmer kein Risiko eingehen und seine Kräfte schonen, um am kommenden Dienstag in Reinstetten richtig Gas geben zu können.

Die Saison darf Meister TSG Achstetten nach seinem Gastspiel bei Wacker Biberach beenden. Nach dem spielfreien Sonntag wird die TSG eine Niederlage in Biberach vermeiden wollen. Allzu viel investieren werden die Achstetter aber vermutlich nicht mehr.

In den vergangenen Spielen hat sich die SGM Warthausen/Birkenhard noch etwas nach oben gezogen. Auf Platz vier steht sie aktuell, muss aber das Heimspiel im Derby gegen den SV Äpfingen gewinnen, um diesen Platz sicher zu haben. Dies dürfte gelingen, da der SV Äpfingen in den vergangenen Wochen mehr und mehr den Rückwärtsgang eingelegt hat.

Dem SV Schemmerhofen ist nicht viel Zählbares aus der Saison 2017/18 geblieben. Der undankbare dritte Platz wird ihm am Ende gehören, egal wie das Ergebnis im Auswärtsspiel bei den SF Bronnen lautet. Auch die Sportfreunde sehnen die Sommerpause entgegen.

Der SV Laupertshausen darf sich glücklich schätzen, dass er das beste Torverhältnis (minus 15) im Vergleich zu Inter Laupheim und der SG Mettenberg hat. Sonst könnte der SVL nicht so entspannt in das Heimspiel gegen den SV Mietingen II gehen. Aufsteiger Mietingen II wird die Saison in der Kreislliga A II auf dem zehnten Platz beenden. Für einen Aufsteiger ist diese Platzierung durchaus in Ordnung. (ab)