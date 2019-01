Fanclub spendet 22 000 Euro an VfB-Fairplay-Fonds

Beim Heimspiel „VfB Stuttgart – Schalke 04“ hat der VfB-Fanclub Highlander eine Spende in Höhe von 22 000 Euro an den VfB-Fairplay-Fonds überreicht. In Kooperation mit dem VfB Stuttgart werden Projekte rund um das Thema Heimat, Jugend und Fußball gefördert. Weiter unterstützt werden damit die Kinderkrebs-Nachsorgeklinik Tannheim, das Olgahospital, die Vesperkirche sowie die Inklusion behinderter Menschen.

Die Spende ist ein Teil des Erlöses aus dem Benefizspiel „VfB Stuttgart gegen SV Ringschnait & Friends“ im Mai 2017 im Biberacher Stadion. Hintergrund für das Benefizspiel waren die hohen Schäden, welche dem VfB Fanclub Highlander aufgrund der Starkregenereignisse 2016 in Ringschnait entstanden waren. Das VfB-Fanclubturnier, welches der VfB Fan-Club Highlander an diesem Wochenende eigentlich ausrichten wollte, musste abgesagt werden. Einnahmenausfälle sowie Schäden am Vereinsheim und anderen Einrichtungen brachten den Fanclub in Finanznot.

Neben der Stadt Biberach, welche mit einer 1000-Euro-Spende sowie einer Aufwandsentschädigung in Höhe von 750 Euro kurzfristig Hilfe leistete, ließ auch der VfB Stuttgart den Club nicht alleine. Das Benefizspiel sorgte dafür, dass die entstandenen Schäden des zweitgrößten VfB-Fanclubs (mittlerweile mehr als 600 Mitglieder) finanziell gedeckt wurden. Auch die Grundschule Ringschnait erhielt eine Entschädigung in Höhe von 1000 Euro, denn sie war bei der Evakuierungsaktion in die Schulturnhalle und die Flure stark betroffen gewesen. Ein Betrag in Höhe von 22 000 Euro blieb am Ende nun übrig, welcher dem VfB-Fairplay-Fonds zugute kommt.