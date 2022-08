Familiennachmittag mit der Rettungshundestaffel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Hund gilt als der beste Freund des Menschen. Er ist seit etwa 15.000 Jahren unser treuer Begleiter und gehört damit zu den ältesten Haustieren. Doch wie er zu uns kam, was er mit dem Wolf zu tun hat und was für besondere Dienste die unfehlbare Schnüffelnase für uns leistet, haben wir bei der Gemeinschaftsveranstaltung der BRH-Rettungshundestaffel, des MGH Biberach/ Stadtteilhaus Gaisental e.V. und dem NABU erfahren dürfen. An diesem Tag waren wir im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gemeinsam Engagiert mit Kindern und Jugendlichen“ zu Besuch bei der Rettungshundestaffel (Kooperation der BRH-Rettungshundestaffeln Region Donau-Iller e.V. und Landkreis Biberach e.V.) in Reinstetten. Die Rettungshundestaffel hilft dort, wo Menschen alleine an ihre Grenzen stoßen würden. Im Schutt eines eingestürzten Hauses oder bei der kilometerweiten Verfolgung eines Geruchs. Die Hunde und ihre Hundeführer werden in diesen Notsituationen, für uns zu Helden.

Spielerisch lernten die Kinder von Sonia Müller vom NABU etwas über den Hund und seine Herkunft kennen und konnten dann das ein oder andere direkt in der Praxis mit den Hunden vor Ort ausprobieren. Nicht nur beim Laufen über Hindernisse und Wippen, sondern auch ganz konkret bei der Suche nach Vermissten stellten sie ihr Können unter Beweis. Unterschieden werden vier Arten der Suche: Flächensuche, Trümmersuche, Mantrailing und die Wasserortung. Insbesondere bei der Demonstration des Mantrailings und der Flächensuche, hatten die Kinder besonders viel Spaß. Sie durften sich verstecken und die Hunde hatten die Aufgabe, sie zu suchen. Hat ein Hund die vermisste Person gefunden, zeigt er das durch lautes Bellen oder Aufnehmen eines Bringsels an, hält dabei aber immer genügend Abstand zum Menschen. Die Hunde werden speziell ausgebildet dafür. Sie und ihre Hundeführer müssen dazu entsprechende Prüfungen absolvieren.

Wer in der Rettungshundearbeit tätig ist, braucht daher nicht nur sehr viel Zeit sondern auch eine Menge Enthusiasmus. Die Rettungshundestaffel arbeitet ehrenamtlich und ist rund 365 Tage im Jahr einsatzbereit um vermissten Personen zu helfen, sie zu suchen und damit zu retten. Es war für die Familien, und besonders für die Kinder ein spannendes, unvergessliches Erlebnis. Herzlichen Dank an die Mitglieder der Rettungshundestaffel und Sonia Müller vom NABU.