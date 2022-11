Familien in Flüchtlingsunterkünften benötigen Unterstützung

Die Ökumenische Migrationsarbeit und das Integrationsmanagement des Landratsamtes informieren am Mittwoch, 9. November, über das ehrenamtliche Engagement für geflüchtete Menschen. Dabei geht es darum, dass die Kinder und Familien in den Flüchtlingsunterkünften weitere Unterstützung durch freiwillige Helferinnen und Helfer benötigen.

Die Gründe, warum Menschen aus ihrer angestammten Heimat fliehen, hätten im Jahr 2022 noch mehr zugenommen, täglich sichtbar am Krieg in der Ukraine, heißt es in der Pressemitteilung der Ökumenischen Migrationsarbeit des Migrationsdiensts der Caritas Biberach-Saulgau. Viele Menschen fanden in den letzten Monaten Zuflucht in Biberach, so auch in den Gemeinschaftsunterkünften in der Bleicherstraße.

Aufnahme, Ankommen, Integration, Beheimatung in der neuen, fremden Umgebung, ist ein langer und schwieriger Prozess, der für die Menschen ohne haupt- und ehrenamtliche Unterstützung kaum zu schaffen ist. Die Ökumenische Migrationsarbeit von Caritas und Diakonie sucht deshalb gemeinsam mit dem Integrationsmanagement des Landratsamts für unterschiedliche Betätigungsfelder Bürgerinnen und Bürger, die sich hier engagieren wollen.

Ein Projekt, der Kindertreff in der Containerunterkunft, hat schon im Sommer begonnen und wird sehr gut angenommen. Susanna Weigele und Heike Hermann öffnen den Kindertreff jeden Dienstagnachmittag, um mit den Kindern zu spielen und sie mit kreativen pädagogischen Angeboten auch an die deutsche Sprache heranzuführen. Für das manchmal anstrengende, aber erfüllende Engagement werden dringend weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht.

Informationen hierzu, aber auch zu weiteren Möglichkeiten des Unterstützens etwa als Hausaufgabenhilfe, bei niedrigschwelliger Sprachförderung, durch Begegnung oder auch Einzelpatenschaften gibt es am Mittwoch, 9. November um 18 Uhr im Mehrzweckraum der Gemeinschaftsunterkunft Bleicherstraße 47 in Biberach. Neben schon Engagierten, die dann aus ihren Erfahrungen mit ihrem Ehrenamt berichten, werden Integrationsmanagerinnen des Landratsamts sowie Ansprechpartner der Ökumenischen Migrationsarbeit anwesend sein, um Informationen zu geben über die aktuelle Belegung der Unterkünfte, welche Unterstützung wünschenswert wäre, aber auch, wie ein freiwilliges Engagement begleitet wird.