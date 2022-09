Familien-Bildungsstätte bietet Yoga-Kurse an

Die Familien-Bildungsstätte der Evangelischen Kirchengemeinde Biberach bietet erneut mehrere Kurse an, heißt es in einer Mitteilung der Bildungsstätte.

Die beiden fünf-wöchigen Kursen „Bindung durch Berührung“ für von Juni bis August 2022 geborene Babys werden von Juliane Beck geleitet, welche unter anderem Basic Bonding Gruppenleiterin und Pikler Kleinkindpädagogin ist. Inhalt der Kurse ist es, die Signale der Babys zu lesen und ihnen Sicherheit zu geben. Die Kurse werden im TG Sportcenter in der Leipzigstraße 26 in Biberach angeboten. Der erste Kurs beginnt am Montag, 19. September, und findet stets von 9.15 bis 10.30 Uhr statt. Der zweite Kurs startet ebenfalls am Montag, 19. September, und findet von 10.45 bis 12 Uhr statt, heißt es weiter.

Der Englisch-Konversationskreis im Gemeindezentrum der Versöhnungskirche Ummendorf findet ab Dienstag, 20. September, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr mit Herrn Dr. Hans-Jürgen Schepers statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Besondere sprachliche Vorkenntnisse sind nicht notwendig.

Am Mittwoch, 21. September, jeweils von 9 bis 10.30 Uhr, startet ein 12-wöchiger Hatha-Yogakurs im Evangelischen Gemeindesaal Bergerhausen, lautet es in der Mitteilung. Der Kurs wird von Cornelie Haussmann, Krankenschwester und Yoga-Lehrerin, geleitet.

Der Yogakurs „Entspannt den Tag ausklingen lassen und Kraft tanken“ beginnt am Mittwoch, 21. September. Der 12-wöchige Kurs findet jeweils von 16.30 bis 18 Uhr im Evangelischen Gemeindesaal Bergerhausen statt und wird von Hedwig Häderer, Yoga-Kursleiterin und Sozialpädagogin, geleitet.