Familien-Bildungsstätte bietet Workshop „Mitgefühl statt Mitleid“ an

Anmeldung erforderlich im fbs-Büro unter Telefon 07351/75688 oder per Mail an info@fbs-biberach.de. Weitere Infos gibt es unter www.fbs-biberach.de

Die Familien-Bildungsstätte (fbs) bietet am Samstag, 21. Januar, 14 bis 16.15 Uhr einen Workshop an zum Thema „Füreinander da sein… Mitgefühl statt Mitleid“ an. Der Kurs mit Friederike Höhndorf, Individualpsychologische Beraterin und Ermutigungstrainerin, findet im Martin-Luther-Gemeindehaus, Waldseer Straße 20, statt. Füreinander da zu sein gibt uns nicht selten das Gefühl, erfüllter zu leben. Und doch ist es wichtig, uns den Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid bewusst zu machen. Mitleid erzeugt ein Ungleichgewicht, es schwächt einen selbst und die anderen. Aus Unsicherheit meint man, mitleiden zu müssen, statt zu helfen und zu stärken. Mitgefühl verleiht Stärke und schafft eine gleichwertige Ebene zwischen Menschen, die Hilfe brauchen und denen, die sie geben möchten. Das Seminar bietet Erfahrungsräume, die im Umgang mit dem Kummer anderer Menschen (und mit eigenem Schmerz) Sicherheit und die richtige Dosis Mitgefühl finden lassen. Hierbei kommen auch nonverbale Übungen zum Einsatz, die die Teilnehmer vom Sprechen zum Spüren bringen werden.