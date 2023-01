Familien bekommen Landesfamilienpass

Auch in diesem Jahr können Familien mit dem Landesfamilienpass unterschiedliche Vergünstigungen für den Besuch von staatlichen Schlössern, Gärten und Museen und anderen nichtstaatlichen Einrichtungen in Anspruch nehmen.

Familien, die in den vier Biberacher Teilorten wohnen, bekommen die Gutscheine sowie den Landesfamilienpass bei den jeweiligen Ortsverwaltungen.

In den Landesfamilienpass können neben einer berechtigten Person bis zu vier weitere erwachsene Begleitpersonen eingetragen werden, wie zum Beispiel ein getrenntlebender leiblicher Elternteil, die Großeltern oder ein Familienbegleiter. Von den eingetragenen Personen können bei Ausflügen höchstens zwei Erwachsene zusammen mit den Kindern die Vergünstigungen des Landesfamilienpasses in Anspruch nehmen.

Einen Landesfamilienpass können folgende Familien erhalten:Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigenden Kindern, die mit ihren Eltern in häuslicher Gemeinschaft leben; Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens einem kindergeldberechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben; Familien, die mit mindestens einem kindergeldberechtigenden schwer behinderten Kind (ab 50 Prozent) in häuslicher Gemeinschaft leben; Familien, die Kinderzuschlags-, Wohngeld- oder Hartz IV-berechtigt sind und mit mindestens einem kindergeldberechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben und Familien, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und mit mindestens einem Kind in häuslicher Gemeinschaft leben.

Familien, die bereits einen Landesfamilienpass besitzen, bekommen die Gutscheine für 2023 kostenlos unter Vorlage des bisher ausgestellten Familienpasses. Diese Gutscheinkarten berechtigen in Verbindung mit einem Landesfamilienpass zum unentgeltlichen beziehungsweise ermäßigten Besuch der teilnehmenden Einrichtungen.

Eine Liste aller teilnehmenden Einrichtungen und Partner in Baden-Württemberg, die einen kostenfreien oder ermäßigten Eintritt bieten, gibt es unter www.sozialministerium-bw.de/landesfamilienpass.

Den Landesfamilienpass sowie die Gutscheine erhalten Familien mit Wohnsitz in Biberach beim Bürgeramt im Biberacher Rathaus, Marktplatz 7/1. Für den Besuch des Bürgeramts im Rathaus ist es erforderlich, vorab einen Termin unter www.biberach-riss.de/termin-online-reservieren oder telefonisch unter 07351/51-100 zu vereinbaren.