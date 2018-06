Familie und Beruf sind vereinbar

Wie viele junge Mütter oder pflegende Angehörige verkraftet unser Team? Wie kann unser ambulanter Pflegedienst funktionieren, wenn junge Mütter etwa keinen Wochenenddienst übernehmen oder morgens nicht vor 8 Uhr zum Dienst kommen können? Können die Kunden wie gewohnt zuverlässig und gut versorgt werden, wenn ein pflegender Angehöriger kurzfristig ausfällt?

Diese und viele weitere Fragen hat sich das Team um Annette Ege, Leiterin der Diakonie-Sozialstation der Zieglerschen Altenhilfe in Biberach, im Jahr 2013 einige Male gestellt. Am Ende waren sich alle einig: „Wir probieren das aus.“ Weil sich auf eine ausgeschriebene Stelle damals nur wenige Bewerber gemeldet hatten, fiel die Entscheidung auch relativ leicht.

Gestartet wurde mit einer jungen Mutter, die ihren Wiedereinstieg nach einer Familienpause plante. Was aus einer Not heraus begann, hat sich zwischenzeitlich zu einem mit dem Prädikat „Familienbewusstes Unternehmen“ ausgezeichneten Projekt entwickelt, auf das beide Seiten stolz sind. Das haben Annette Ege und Martina Hasenknopf, eine der jungen Mütter im Team der Diakonie-Sozialstation, beim Netzwerktreffen Family Net in Biberach vor interessierten Besuchern erklärt. Das Prädikat „Familienbewusstes Unternehmen“ wird gemeinsam mit dem Landesfamilienrat Baden-Württemberg im Rahmen des landesweiten Projekts Family Net vergeben. Gefördert wird dies vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus Landesmitteln sowie durch die Arbeitgeberverbände Südwestmetall und Chemie Baden-Württemberg. „Uns war es wichtig, unsere Mitarbeiter zu entlasten und gleichzeitig auch das Potenzial der jungen Mütter zu nutzen. Wir wollen auch weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber sein, der sich für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ganz konkret einsetzt“, erzählt Annette Ege. Zwischenzeitlich kennen sie und ihr Team gute Adressen in und um Biberach, die sie ihren Bewerberinnen für Kinderbetreuung oder auch für Tagespflege weiterempfehlen können und die im Bedarfsfall für Entlastung sorgen können. Sie bieten einen verlässlichen Dienstplan sowie gute Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten für neue Mitarbeiter. Und zur Dienstbesprechung dürfen die Kinder auch mal mitgebracht werden.

Gutes Miteinander

Und wie läuft das Ganze? „Alles gut“, sagen Annette Ege und Martina Hasenknopf unisono. Mütter und Team würden sehr gut klarkommen. Das 20-köpfige Team hat zwischenzeitlich insgesamt fünf Mütter und eine pflegende Angehörige aufgenommen. „Ich habe meinen Einstieg bei der Altenhilfe der Zieglerschen bisher nicht bereut, es funktioniert insgesamt wirklich gut. Wichtig ist, dass das Miteinander im Team gut funktioniert und man miteinander redet, wenn es zu einem Engpass kommt. In unserem Team versuchen wir Mütter, uns gegenseitig zu vertreten und sprechen uns ab“, sagt Martina Hasenknopf.