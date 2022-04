Das Lokale Bündnis Familie Biberach lädt zum Spieltag am 15. Mai von 11 bis 16 Uhr auf den Biberacher Marktplatz im Rahmen des Internationalen Tags der Familie ein, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Es wird altbekannte, aber auch neue Spiele wie Straßen-Dart, Seilspringen oder Eierlauf geben.

Unter dem Motto „Familie ist alles - und noch mehr“ machen die Lokalen Bündnisse für Familie im ganzen Land mit Aktionen auf ihre Arbeit am Internationalen Tag der Familie aufmerksam. In Biberach veranstaltet hierzu das Lokale Bündnis für Familie die Aktion „Familie spielt…auf dem Marktplatz“. Das Lokale Bündnis möchte dazu inspirieren, an die frische Luft zu gehen und mit wenig Aufwand eine Spielewelt für die ganze Familie zu schaffen, heißt es weiter in der Mitteilung. So kann man mit ein wenig Kreativität und einem Stück Kreide die unterschiedlichsten Variationen von „Himmel und Hölle“ erstellen, um die Wette hüpfen oder mit einem Seil zu einem selbst ausgedachten Spruch hintereinander, oder für Fortgeschrittene auch miteinander, Seil springen.

Weitere Anregungen und Informationen zum Lokalen Bündnis Familie Biberach finden sich auf der Homepage www.familie-in-biberach.de.