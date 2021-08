Fakler sichert sich Platz sieben in Lauterach

Sonja Döderlein und Mona Fakler von der TG Biberach sind beim Jannersee-Triathlon in Lauterach (Österreich) sehr gut unterwegs gewesen. Fakler sicherte sich in 0:50,55 Stunden Platz sieben in der Gesamtwertung und Sonja Döderlein (00:55:27) Rang 13. In ihren jeweiligen Altersklassen bedeutete dies jeweils Platz fünf. Am Start waren rund 100 Athletinnen und Athleten. Diese hatten 400 Meter Schwimmen, 16 Kilometer Radfahren und vier Kilometer Laufen zu absolvieren. Für Fakler bedeutete dieser Wettkampf eine der letzten schnellen Einheiten, bevor sie am 5. September bei ihrem ersten Ironman (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen) in Thun (Schweiz) an den Start gehen wird.