Fakler erklimmt Altersklassen-Podium

Der Ironman Switzerland ist erstmals in Thun ausgetragen worden. Die Biberacherin Mona Fakler finishte dort ihre erste Triathlon-Langdistanz und machte den Rennverlauf bis zum Ende spannend.

In Faklers Altersklasse (F 25-29) traten insgesamt 14 Athletinnen an. Die Schwimmstrecke im Thuner See betrug aus technischen Gründen nur 3000 statt der üblichen 3800 Meter. Fakler stieg nach 53:02 Minuten auf Platz sechs in ihrer Altersklasse liegend aus dem Wasser. Die Radstrecke von 180 Kilometern (2200 Höhenmeter) absolvierte sie in 5:46:28 Stunden und arbeitete sich so auf Platz vier vor.

Nach dem Wechsel gingen die Teilnehmer auf die 42,195 Kilometer lange Laufstrecke. Dies führte entlang des Seeufers in die Thuner Altstadt und über die Aare. Als laufstarke Triathletin trotzte Fakler der Hitze, beendete den Marathon in 3:55:00 Stunden und schob sich bis auf Platz zwei in ihrer Altersklasse vor. Mit einer Gesamtzeit von 10:43:37 Stunden beendete sie den Wettkampf und überquerte als 22. Frau die Ziellinie. Mit dem zweiten Platz verpasste sie nur knapp die Qualifikation für die Ironman-Weltmeisterschaft in Kailua-Kona (Hawaii).