Fajerski belegt Rang 30 in Kempten

Einige Athletinnen und Athleten vom SV Birkenhard, der TG Biberach und vom TV Dettingen sind beim Silvesterlauf in Kempten beziehungsweise Kisslegg an den Start gegangen. In Kempten war Markus Fajerski über die zehn Kilometer unterwegs und lief von Beginn an ein konstantes Tempo. Lediglich der erste Kilometer war etwas langsamer aufgrund der großen Teilnehmerzahl – rund 1000 Läufer waren insgesamt dabei. Der Athlet vom SV Birkenhard belegte in 36:56 Minuten den 30. Rang in der Gesamtwertung und den vierten Platz in seiner Altersklasse. Siegerin wurde Julia Salki (Laufsportsaukel b_ faster/37:13 Minuten) und Sieger Rene Höchenberger (endless local Running Team/31:14 Minuten).

Beim Kisslegger Silvesterlauf gab es sowohl einen Hauptlauf über 7,1 Kilometer sowie Schüler- und Jugendläufe. Die Mädchen und Jungen waren in unterschiedliche Altersklasse (AK) eingeteilt (6/7, 8/9, 10/11 und 12 bis 15 Jahre). Bis zu einem Alter von neun Jahren absolvierten die Kinder und Jugendlichen rund 800 Meter und die älteren rund 1400 Meter. Alterklassensiege erreichten dabei Sophia Aumann (TV Dettingen/2:49 Minuten/AK 8-9), Emma Aumann (TV Dettingen/5:16/AK 10-11) und im Hauptlauf Sonja Döderlein (TG Biberach/31:19 Minuten).