Fahrten im Stadtlinienverkehr fallen aus

Der bundesweite Fahrermangel ist nun auch im Stadtlinienverkehr Biberach angekommen und führt zu Fahrtausfällen im Stadtlinienverkehr. Das teilen die Stadtwerke Biberach in einem Schreiben mit.

In der Vergangenheit konnten Ausfälle noch durch erhöhte Arbeitseinsätze von den beauftragen Verkehrsunternehmen aufgefangen werden. Wohlverdiente Urlaubszeiten des Fahrpersonals sowie kurzfristige Krankheitsfälle haben jetzt leider zu Fahrtausfällen im Biberacher Stadtlinienverkehr geführt. Seit vergangenen Mittwoch sind deshalb knapp 2 Prozent der angebotenen Fahrten ausgefallen. Betroffen waren Fahrten der Linien 1, 2 und 4. Auch am Freitag, 2. September, wird es zu weiteren Ausfällen auf den Stadtbuslinien 4 und 5 kommen. Es gibt jedoch auf beiden Linien einen gesicherten Stundentakt: Fahrten der Linie 4 von Rindenmoos mit Ankunft zur Minute 25 (morgens 23) am ZOB/Bahnhof und Abfahrt zur Minute 27 Richtung Gewerbegebiet/Flugplatz werden verlässlich bedient. Fahrten der Gegenrichtung ab Gewerbegebiet/Flugplatz mit Ankunft zur Minute 55 (morgens 53) am ZOB/Bahnhof und Abfahrt zur Minute 57 Richtung Rindenmoos werden auch gefahren.

Bis 10.27 Uhr gibt es auf der Linie 5 einen eingeschränkten Stundentakt. Hier werden Fahrten der Linie 5 von Mettenberg beziehungsweise Ellmannsweiler mit Ankunft zur Minute 25 am ZOB/Bahnhof und Abfahrt zur Minute 27 Richtung Rißegg gefahren. In der Gegenrichtung ab Rißegg werden Fahrten mit Ankunft zur Minute 56 am ZOB/Bahnhof und Abfahrten um 57 Richtung Mettenberg normal bedient. Ab 10.27 Uhr werden alle Fahrten der Linie 5 normal gefahren.

Fahrgäste werden über die DING-App und QR-Codes an den Haltestellen sowie über das Internet unter www.ding.eu zu ausfallenden Fahrten informiert. Zudem wird über die dynamischen Fahrgastinformationsanzeiger am ZOB/Bahnhof informiert. Die Ausfälle konzentrieren sich auf die Linie 4 und 5, da es hier in weiten Teilen alternative Fahrmöglichkeiten halbstündlich mit den Stadtbuslinien 1, 2 und 3 gibt. „Unsere Auftragnehmerin im Stadtlinienverkehr geht spätestens ab Schulbeginn wieder von einem geregelten Verkehr aus“, so Helmut Schilling, Betriebsleiter des Öffentlichen Nahverkehrs bei den Stadtwerken Biberach. Ziel ist es, bereits wieder ab nächste Woche verlässlicher zu werden.

Weitere Informationen zu den Fahrzeiten der Linienbusse und des Anrufsammeltaxis geben die Mitarbeiter der Stadtwerke Biberach telefonisch unter 07351/30 25 01 50 per E-Mail an info@swbc.de oder persönlich in der Freiburger Straße 6 in Biberach.