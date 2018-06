Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

In der Waldseer Straße in Biberach hat ein 48-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag einen Fahrradfahrer angefahren und erheblich verletzt. Der 43-Jährige kam mit dem Rettungswagen in stationäre Behandlung. Der Mann war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Rißegg unterwegs. Der aus dem Eichendorffweg in die Waldseer Straße einbiegende Autofahrer übersah den Radfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Der 43-Jährige konnte nicht mehr reagieren, wurde vom Wagen erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert.