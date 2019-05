Fahrraddieb greift im Treppenhaus zu

In Biberach ist am Mittwoch ein Fahrrad verschwunden. Wie die Polizei mitteilt, war ein Unbekannter zwischen 18 und 23 Uhr in der Ehinger Straße unterwegs. Er gelangte durch eine unverschlossene Tür in ein Gebäude. Ein Fahrrad im Treppenhaus machte er zu seiner Beute. Mit dem Zweirad der Marke Cube flüchtete er.

Die Polizei Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Tipps zur Diebstahlprävention gibt sie unter www.polizei-beratung.de im Netz.