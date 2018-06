Fahrerin übersieht Motorrad im Kreisel

Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads hat sich am Mittwoch bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr er gegen 12.15 Uhr von Stafflangen in Richtung Mittelbiberach. Als ein aus Richtung Dautenmühle kommendes Auto in die Kreisstraße einbog, kam es zum Zusammenstoß. Die 63-jährige Fahrerin hatte das Zweirad übersehen. Ein Rettungswagen brachte den 17-Jährigen ins Krankenhaus.

An seinem Leichtkraftrad entstand Schaden in Höhe von 3000 Euro, an dem Mercedes in Höhe von 8000 Euro.