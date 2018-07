Fahrer zeigen spektakuläre Stunts

Die besten Freestyle-Motocross-Fahrer Deutschlands haben sich am Samstag zum „Flight Club“ in Biberach getroffen. Auf dem Gelände des Vereins BMX Initiative Biberach zeigten sie beim Freestyle Motocross Tricksprünge in über zehn Metern Höhe, die bewertet wurden. Viel Action war also geboten, so konnten die Zuschauer am späten Nachmittag bei einem Wettbewerb auch noch spektakuläre Stunts bewundern. Veranstalter war die BMX Initiative Biberach, die seit 16 Jahren den Flight Club ausrichtet.

Foto: Karl Achberger