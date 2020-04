Fahrer verliert Kontrolle über sein Auto

Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall am Donnerstag in Biberach entstanden. Gegen 10.15 Uhr fuhr ein 77-jähriger Autofahrer auf der Banatstraße. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Gehweg und kam an einem Gartenzaun zum Stehen.

Vermutlich dürfte ein medizinisches Problem ursächlich für den Unfall gewesen sein. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 11 000 Euro.