Fahrer setzt zurück und verletzt zwei Menschen

Weil er beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst hatte, hat ein Mann am Mittwoch zwei Personen verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 83-Jähriger mit seinem VW in der Ehinger-Tor-Straße. Dort hielt er kurz an und fuhr im Anschluss rückwärts. Im Gehwegbereich standen ein 72-jähriger Mann und eine 70-jährige Frau. Diese übersah der VW-Fahrer. Der VW stieß leicht gegen die beiden Personen. Sie stürzten. Bei dem Sturz erlitt die Frau leichte Verletzungen. Der 72-Jährige kam mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus.

Tipp der Polizei: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird.“ So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.