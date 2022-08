Fahrdienst für besonderes Musikangebot gesucht

Rund 55 Menschen mit geistiger Behinderung aus den Werkstätten der St.-Elisabeth-Stiftung in Biberach, Heggbach und Laupheim sowie aus der Schwarzbachschule und der Schule St. Franziskus in Ingerkingen erlernen in der Biberacher Bruno-Frey-Musikschule ein Instrument und spielen dort in Ensembles. Um die Menschen aus den Werktstätten zweimal wöchentlich in die Musikschule zu bringen, werden dringend ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer gesucht.

Musiklehrer Ewald Bayerschmidt ist der Betreuer des Fachbereich für Musik mit geistig behinderten Menschen an der Bruno-Frey-Musikschule der Stadt Biberach. Im sogenannten Biberacher Modell erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seit mehr als 30 Jahren die Möglichkeit, ein Musikinstrument zu erlernen und anschließend im Ensemble zu musizieren.

Rund 30 Mitarbeitende aus den Werkstätten nutzen Angebot

Sieben Musiklehrerinnen und -lehrer eröffnen den Menschen mit geistiger Behinderung die Möglichkeit, Akkordeon, Keyboard, Trompete, Gitarre, E-Bass, Kontrabass, Cello, Blockflöte, Klarinette oder Schlagzeug zu erlernen. Auch eine Gesangsausbildung ist möglich.

Neben den Schülerinnen und Schülern der Schwarzbachschule und der Schule St. Franziskus in Ingerkingen nutzen auch rund 30 Beschäftigte aus den Werkstätten der St.-Elisabeth-Stiftung aus Biberach, Heggbach und Laupheim das Angebot im Rahmen ihrer Arbeitszeit. Den Musikunterricht, zu dem sie entweder dienstag- oder mittwochvormittags nach Biberach in die Musikschule gefahren werden, bezahlen sie selbst.

Verschiedene Auftritte

„Die Idee ist, dass die Menschen die in den Werkstätten arbeiten, durch dieses Angebot eine kreative Förderung bekommen“, sagt Bayerschmidt. Die Musikpädagogen passen das Lerntempo und den Schwierigkeitsgrad der Stücke dabei auf die individuellen Fähigkeiten der Lernenden an. So hätten manche kein Problem mit dem Notenlesen, „bei anderen verwenden wir ein Farbsystem“.

Wer gewisse Fähigkeiten beim Spielen eines Instruments erreicht hat, darf in einem der vier Ensembles mitspielen, in denen die Musizierenden je nach Leistungsstand aufgeteilt sind. „Wir versuchen, mit unseren Stücken Auftrittsreife zu erreichen und spielen auch regelmäßig bei Ensemblekonzerten der Musikschule, beim Biberacher Musikfrühling oder bei offiziellen Anlässen des Landratsamts mit, wenn wir zur musikalischen Umrahmung angefragt werden“, sagt Bayerschmidt.

Ungefilterte Freude und Begeisterung

Das Angebot der Musikschule ist keine Musiktherapie, „trotzdem bringt das gemeinsame Musizieren den Menschen positive Effekte“, sagt Bayerschmidt. Auch ihm selbst sei diese Arbeit wichtig. „Seit ich damit vor sechs Jahren angefangen habe, ist mir wieder bewusst geworden, was Musikmachen wirklich bedeutet.“ Es sei die ungefilterte Freude und die Begeisterung, mit der seine Schülerinnen und Schüler ans Werk gingen. „Das macht schon was mit einem. Die Musik ist hier zunächst Selbstzweck und nicht zwangsläufig dazu da, um anderen zu gefallen.“Als Profimusiker erliege man mitunter dem Irrglauben, das alles, was man musikalisch mache, den Leuten zu gefallen habe. „Das ist ein Trugschluss.“

Leider hat Corona auch im Fachbereich für Musik mit geistigen behinderten Menschen seine Spuren hinterlassen. So war das Musizieren eine Zeit lang gar nicht mehr möglich, dann nur digital und in der Folge nur aufgeteilt in ganz feste Gruppen. Erst seit Ostern 2022 sei der Betrieb wieder so möglich wie vor Corona, sagt Bayerschmidt.

Fahrdienst hat sich während der Corona-Zeit aufgelöst

Erschwerend kommt allerdings hinzu, dass der ehrenamtliche Fahrdienst, der die Menschen von den Werkstätten zur Musikschule und wieder zurück brachte, sich in der Corona-Zeit ebenfalls aufgelöst hat. „Wir brauchen deshalb ab 20. September ganz dringend mindestens zwei bis drei Leute, die sich vorstellen können, die Menschen aus den Werkstätten Biberach, Heggbach und Laupheim zu uns in die Musikschule nach Biberach zu fahren und dort wieder abzuholen“, sagt Bayerschmidt.

Dazu sollte man dienstags und mittwochs zwischen 7.30 und 8.30 Uhr sowie um die Mittagszeit Zeit haben. Kleinbusse für maximal acht Personen, die auch mit dem Autoführerschein gefahren werden dürfen, stehen laut Bayerschmidt in den Werkstätten bereit. „Interessierte sollten Verständnis für Menschen mit Behinderung sowie Geduld und Lust zu sozialem Engagement haben“, sagt Bayerschmidt. Die Tätigkeit ist rein ehrenamtlich, eine Vergütung gibt es nicht. „Je mehr Fahrer wir finden, desto mehr kann man sich abwechseln.“

Wer Interesse an einer Fahrertätigkeit hat, kann sich bei Ewald Bayerschmidt melden unter Telefon 0170/3556539 oder per E-Mail: e.bayerschmidt@biberach-riss.de