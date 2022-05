Fachweiterbildung erfolgreich abgeschlossen

Bereits vor Corona war die Arbeit auf den Intensivstationen der Kliniken eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe für die Pflegekräfte: OP, Aufwachraum und Intensivstation sind besonders sensible Bereiche, die Anforderungen an das pflegerische Personal hinsichtlich Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein entsprechend hoch. Bei den Sana Kliniken Landkreis Biberach haben nun weitere zehn Pflegekräfte die Weiterbildung zum Fachpfleger für Intensivpflege und Anästhesie erfolgreich abgeschlossen.

Als die Absolventen der Fachweiterbildung für Intensiv- und Anästhesiepflege im Juni 2020 ihre Ausbildung begannen, war nicht vorstellbar, dass die kommenden zwei Jahre die Arbeit auf den Intensivstationen derart nachhaltig verändern würden. Die Corona-Pandemie hat den Klinikalltag geprägt, eingespielte Routinen sind wechselnden Verfahrensanweisungen gewichen, etablierte Behandlungsstandards wurden angepasst.

Fachpflegekraft Sarah Maier bereute es dennoch nie, sich für die zweijährige Weiterbildungsmaßnahme entschieden zu haben: „Auf der Intensivstation herrscht fachlich ein sehr hoher Anspruch und die Abläufe sind unheimlich strukturiert, da ist nicht jeder für gemacht. Durch Corona haben sich die Anforderungen nochmal verschärft und der Blick auf Intensivpflegekräfte ist ein anderer geworden.“ Neben der Arbeit am Patienten sind es vor allem technische Aspekte, die besonders anspruchsvoll sind. „Schon der Bettplatz ist anders aufgebaut als auf den Normalpflegestationen“, so Maier aus.

Gerätekunde ist nur ein Fach in der berufsbegleitenden Weiterbildung. In 720 Stunden theoretischem und fachpraktischen Unterricht sowie 2350 Stunden praktischer Weiterbildung in der Intensivpflege und Anästhesie werden Kenntnisse vermittelt und angewandt. Zugangsvoraussetzung sind eine abgeschlossene Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege oder Altenpflege beziehungsweise als Pflegefachfrau/Pflegefachmann sowie ein Jahr Berufserfahrung in der Gesundheits- und Krankenpflege, davon mindestens sechs Monate auf einer Intensivstation oder in der Anästhesie.

Ausgebildet werden die Fachpflegekräfte für Intensivpflege und Anästhesie bei den Sana Kliniken im Kreis Biberach über die eigene, staatlich anerkannte Weiterbildungsstätte. Für die Praxisphasen rotieren die Pflegekräfte zwischen den Sana Kliniken Landkreis Biberach und den Kooperationspartnern Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm und Bundeswehrkrankenhaus Ulm. Auch diesmal sind unter den erfolgreichen Absolventen wieder Fachkräfte aus diesen Häusern.

Für Sonja Stöferle, die seit 2016 die pflegerische Leitung der Weiterbildung hat, war dieser für sie letzte Kurs etwas Besonderes. „Corona war während der letzten zwei Jahre allgegenwärtig im Klinikalltag und ganz besonders natürlich auf den Intensivstationen. Das hat auch die Absolventen der Fachweiterbildung geprägt, denn alles andere ist vorübergehend in den Hintergrund getreten. Man kann sagen, das war eine Weiterbildung unter Extrembedingungen.“ Froh ist sie , dass alle Biberacher Absolventen den Sana Kliniken treu bleiben.

Das Interesse an der Fachweiterbildung ist unter den Pflegekräften der Sana Kliniken ungebrochen hoch – mit 13 Anmeldungen startete der neue Kurs am 1. Mai. Den Staffelstab für die Weiterbildungsleitung reichte Stöferle an Sabine Pfeffer weiter. Froh über den Zugewinn an neuen Fachpflegekräften ist Dr. Günter Holderried, Leitender Oberarzt der Anästhesiologie sowie Ärztlicher Leiter der Weiterbildungsstätte: „Die ungeheure Motivation und das Engagement, mit der unsere Absolventen diese Weiterbildung unter Pandemiebedingungen durchlaufen haben, ist bemerkenswert. Mein ausdrücklicher Dank geht an dieser Stelle an Frau Stöferle, die die Weiterbildung in den letzten sechs Jahren betreut und begleitet hat.“

Für die nächste Weiterbildung mit Start im April 2024 nimmt Sabine Pfeffer bereits Bewerbungen entgegen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07351 / 55-1151.