Fachtag richtet sich an Ehrenamtliche

Ein offener Austausch ist im Anschluss an den Fachtag möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmelden können sich Interessierte noch bis Donnerstag, 31. Oktober, bei Marion Martin per E-Mail an martin.m@caritas-biberach-saulgau.de

Weitere Infos gibt es auch im Internet unter: www.asyl-bc.de

Der Fachtag beginnt am Samstag, 9. November, um 9 Uhr im Biberacher Landratsamt. Jeder Teilnehmer kann sich für maximal zwei Workshops anmelden. Jürgen Kraft, Leiter des Amts für Flüchtlinge und Integration, wird das Grußwort sprechen. Ab 10 Uhr hält Lucia Braß von der Caritas ein Referat unter dem Titel „Asyl aktuell“. Um 10.30 Uhr beginnt die erste Workshopphase. Workshop 1: Heirat – Geburt – Einbürgerung, Workshop 2: Männer sind anders?, Workshop 3: Christlicher-islamischer Dialog: Theorie und Praxis. Um 13 Uhr beginnt dann die zweite Workshopphase. Workshop 4: Wenn alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, Workshop 5: Bleibeperspektive durch Ausbildung und Beschäftigung, Workshop 6: Wenn Parolen den Unterschied machen: Bedeutung und Wirkung von Sprache. Um 14.30 Uhr beginnt dann der Markt der Möglichkeiten im Foyer des Landratsamts.