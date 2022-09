Fachtag bietet Informationen zum Thema Demenz

Aus Anlass des Welt-Alzheimer-Tages findet am Freitag, 23. September, der 18. Fachtag Demenz im Landratsamt Biberach statt. Von 13 Uhr bis 17 Uhr können Betroffene, Angehörige und am Thema Demenz Interessierte, entweder vor Ort oder online, ein informatives Programm erleben. Das kündigt die Caritas Biberach-Saulgau in einem Schreiben an.

Organisiert wird der Fachtag vom Netzwerk Demenz, in dem sich viele Partner aus dem Gesundheits- und Pflegebereich gemeinsam mit dem Landratsamt um die Versorgung an demenzerkrankter Menschen und deren Angehörigen kümmern.

Mit „Demenzkampagne rockt“ wird der Fachtag musikalisch von Tina Gebhart und Michael Wissussek eröffnet. Hierzu werden die Plakate der Impulskampagne Demenz der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg vorgestellt. Das Herzstück des Fachtages ist die Autorin des Buches, „Ja zum Leben – TROTZ DEMenz“ Helga Rohra. Sie selbst ist von einer Demenz betroffen und nimmt die Zuhörer auf eine authentische Reise in die Gedanken und Gefühlswelt von Menschen mit Demenz mit. Helga Rohra zeigt aus Sicht einer Betroffenen, wie eine neue potenzialorientierte Sichtweise auf Menschen mit Demenz gelingen kann. Eben „trotz Demenz“ den Lebensweg weiter beschreiten und dabei die neuen Fähigkeiten in die gesellschaftliche Rolle einbringen. Nach einer kurzen Pause geht es mit einem Impulsvortrag weiter. Verena Amann vom Museumsdorf Kürnbach stellt den Museumskoffer zum Thema Demenz mit vielen Erinnerungsstücken vor. Sie möchte Erinnerungen an die eigene Biografie möglichst lange erfahrbar machen und somit die persönliche Identität erhalten. Im Anschluss kann man mit der Autorin Helga Rohra ins Gespräch kommen und die Strategien erfahren, die sie für ihr eigenes Leben mit Demenz entworfen hat und die Fähigkeiten, die sie durch Ihre Krankheit entwickelt hat.

Im Foyer des Landratsamtes zeigen darüber hinaus wieder ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfeanbieter im Bereich Pflege, Betreuung, Versorgung und Beratung aus dem Landkreis Biberach ihre Unterstützungsleistungen an Infoständen auf. Über Möglichkeiten, sich freiwillig zu engagieren, kann man sich auch informieren. Die Teilnahme am Fachtag ist kostenlos.