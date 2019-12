Fachkräftemangel: Schoch Automobile schließt Niederlassung in Biberach

Die Firma Schoch Automobile mit Hauptsitz in Reinstetten schließt zum Jahresende ihre Niederlassung im Krummen Weg 32 in Biberach. Die Gründe dafür nennt Inhaber Peter Schoch in einer Pressemitteilung.

In seinem Schreiben gibt Schoch unter anderem den „personellen Aderlass junger kompetenter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ an, deren Wunsch nach Weiterbildung und Neuorientierung er respektiere.

Ihr Weggang oder zeitweiliger Ausfall sei jedoch angesichts des leergefegten Arbeitsmarkts qualitativ nicht zu kompensieren, so der Inhaber. Ferner könne der Erhalt des Werkstattbetriebs als Seat-Service-Partner angesichts der baulichen Gegebenheiten mittelfristig nicht gesichert werden.

Um weiterhin lizenzierter Seat-Service-Betrieb bleiben zu können, habe er nun am Stammsitz Reinstetten entsprechend der gestiegenen Vorgaben an Raum und Fläche investiert, teilt Peter Schoch. Dabei seien 350 Quadratmeter Innenfläche für Büro, Showroom und sechs weitere moderne Arbeitsplätze, auch für Erdgas- und Elektrofahrzeuge, sowie eine Schnellladestation neu entstanden.

Die jüngsten Arbeitsmarktzahlen für die Region Bodensee-Oberschwaben sind durchaus Grund zur Freude. Im Februar waren hier so wenige Menschen ohne Arbeit wie seit 20 Jahren nicht mehr. Dabei wird ein anderes Dauerproblem gerne übersehen: Den Betrieben fehlen nach wie vor dringend Fachkräfte. Gut viereinhalbtausend Ausbildungsplätze stehen derzeit noch offen. Welche Betriebe besonders stark betroffen sind und wie es dort aussieht, sehen Sie im Video.

Im Außenbereich verfüge Schoch Automobile nun außerdem über 40 zusätzliche Stellplätze. All das sei im Krummen Weg überdies nicht möglich gewesen, so Schoch. Die verbleibenden Mitarbeiter aus Biberach sind ab 1. Januar in Reinstetten tätig.

Peter Schoch, der seit vielen Jahren auch den Fahrservice der Biberacher Filmfestspiele stellt, will seinen Biberacher Kunden mit einem Hol- und Bringdienst sowie Werkstattersatzfahrzeugen entgegenkommen. Lange habe er versucht, den Standort Biberach weiter zu halten, was aus oben genannten Gründen für ihn nicht möglich gewesen sei. Mit dieser unternehmerischen Entscheidung sehe er Schoch Automobile für die Zukunft nun aber optimal aufgestellt, heißt es in der Mitteilung.

