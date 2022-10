Facharzt erweitert das orthopädisch-unfallchirurgische Sprechzeitenangebot

Die chirurgisch-orthopädischen Praxen der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) der Sana an den Standorten Biberach und Laupheim dürfen einen weiteren Experten in ihren Reihen begrüßen: Dr. med. Armin Tietze, der in der Vergangenheit bereits als Leitender Oberarzt sowie als Sektionsleiter in der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie am Biberacher Klinikum tätig war, erweitert ab Oktober das Sprechzeitenangebot auf orthopädisch-unfallchirurgischem Fachgebiet.

Der gebürtige Sigmaringer absolvierte sein Studium der Humanmedizin an der Eberhard Karls Universität Tübingen und schloss im Anschluss mehrere Fachweiterbildungen ab. Es folgten oberärztliche Einsätze unter anderem im Krankenhaus in Bad Saulgau sowie im DRK-Westerwald-Klinikum in Altenkirchen-Hachenburg. Im Anschluss verbrachte er fast zehn Jahre seiner Karriere am Biberacher Klinikum, zunächst als Leitender Oberarzt, danach bis 2017 als Sektionsleiter der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie. Zuletzt war der Mediziner als Oberarzt der Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie in der Federseeklinik Bad Buchau tätig. Damit verfügt der Facharzt für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie mit den Zusatzbezeichnungen Spezielle Unfallchirurgie, Spezielle Orthopädische Chirurgie, Notfallmedizin und Chirotherapie über umfassende praktische Erfahrungen im stationären, ambulanten und rehabilitativen Setting.

Künftig wird Dr. Tietze neben einem breiten Spektrum konservativer Therapiemaßnahmen auch ambulante Eingriffe in den Bereichen Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie und Handchirurgie durchführen. Als spezieller Unfallchirurg verfügt er über umfassende Erfahrung in der Mit- und Nachbehandlung von Arbeitsunfällen. Der Arbeit in den Sana-MVZ Praxen in Biberach und Laupheim blickt Dr. Tietze mit Freude entgegen: „Gemeinsam mit Dr. Haringer und Dr. Mai-Compter in Biberach sowie Prof. Eisele, Dr. Jaeger und Dr. Renn in Laupheim möchte ich für die Patientinnen und Patienten im Landkreis da sein und unserem Anspruch an eine bedarfsgerechte und qualifizierte chirurgisch-orthopädische Versorgung im ambulanten Bereich weiter gerecht werden. Ich freue mich auf die Rückkehr, schließlich habe ich einen großen Teil meiner beruflichen Laufbahn bei den Sana Kliniken in Biberach verbracht, und auf die weitere Zusammenarbeit mit den alten und neuen Kolleginnen und Kollegen“, so der 61-Jährige. Auch MVZ-Geschäftsführer Christian Schöffler zeigt sich erfreut über die erneute Zusammenarbeit mit dem Mediziner: „Dr. Tietze ist für unsere MVZ-Praxen im Landkreis mit seiner langjährigen Erfahrung und der Expertise, die er sich unter anderem auch innerhalb unserer Kliniken aufgebaut hat, ein Gewinn. Wir freuen uns, ihn wieder in unseren Reihen willkommen zu heißen und mit ihm unser Sprechzeitenangebot weiter auszubauen.“