Fabio Battista meldet sich nach Pause mit neuer Single zurück

Die Single-Release-Party ist am Samstag, 14. September, in Frau Bines Wohnzimmer in der Gymnasiumstraße in Biberach. Los geht’s um 20 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro.

Am Samstag, 21. September, spielt Fabio Battista bei der Ravensburger Musiknacht im Restaurant Q-Muh in der Eisenbahnstraße 44.