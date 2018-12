Fabian Bunzel wird neuer Verwaltungsdirektor bei Sana

Felix Mayer verlässt die Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH Anfang kommenden Jahres und übergibt die Verwaltungsleitung der Kliniken in Laupheim und Riedlingen an Fabian Bunzel, der bereits zum 1. Oktober seine Tätigkeit bei Sana aufgenommen hat.

Diplomkaufmann Felix Mayer ist seit 2013 bei den Sana-Kliniken beschäftigt. Bis Dezember 2016 als Referent im Vorstandsbereich der Sana Kliniken AG in Ismaning, seit Januar 2017 als Verwaltungsdirektor bei den Sana-Kliniken im Landkreis Biberach. In dieser Funktion wird er noch bis Januar 2019 für die Kliniken in Laupheim und Riedlingen sowie deren konzeptionelle Weiterentwicklung verantwortlich sein. Darüber hinaus betreute er den Klinikneubau in Biberach einschließlich Gesundheitscampus und wird dies in den nächsten Wochen weiter fortführen. Ab Februar 2019 wird sich Mayer dann neuen beruflichen Herausforderungen in der Allgäuer Heimat stellen.

Derzeit arbeitet Mayer seinen Nachfolger Bunzel in die Themen an den beiden Krankenhausstandorten sowie den zentralen Projekten wie dem Klinikneubau in Biberach ein. Bunzel bringt dafür einen Bachelorabschluss der VWL mit Schwerpunkt Management im Gesundheitswesen und Ökonometrie sowie ein aufbauendes Masterstudium in Health Economics und Health Care Management mit. Bis zu seinem Wechsel zu Sana war der 28-Jährige als Trainee der Geschäftsführung sowie als Qualitätsmanagementbeauftragter in der Lindauer Asklepios-Klinik tätig. Über viele Jahre engagierte sich Bunzel außerdem regelmäßig als Lehrer in Ghana. Seinen Lebensmittelpunkt hat der gebürtige Cuxhavener mit seiner Familie im Oktober nach Bad Saulgau verlagert.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Bunzel einen jungen, dynamischen und äußerst motivierten Nachfolger für Herrn Dr. Mayer gefunden haben. Bei ihm möchte ich mich von Herzen für die erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten beiden Jahren bedanken“, so Beate Jörißen, Geschäftsführerin der Sana Kliniken Landkreis Biberach.