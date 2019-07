Für ihn gab es keine Rose: Das sagt Biberacher „Bachelorette“-Kandidat über sein Aus

Von Deutsche Presse-Agentur

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit einem neuen Hitzerekord in Baden-Württemberg: „Am Donnerstag bekommen wir den Hitzehöhepunkt“, sagte ein Sprecher des DWD am Mittwoch. Punktuell könnten die Temperaturen dann 40 Grad erreichen und sogar knapp darüber liegen. Das gelte insbesondere für die Region Mannheim und Karlsruhe. Im Südosten Baden-Württembergs werden laut DWD an diesem Donnerstag um die 35 Grad erwartet.

Den bisherigen aktuell gültigen Hitzerekord im Südwesten halten Freiburg und Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ...