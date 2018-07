Fünfter Titel in Folge für Lea-Sophia Gut

Lea-Sophia Gut vom Reitverein Sulmingen hat sich bei den baden-württembergischen Pony-Meisterschaften in Schutterwald den Titel gesichert. Für die Biberacherin war es die fünfte Goldmedaille in Serie.

Mit einem Doppelsieg am zweiten Wertungstag konnte die 15-jährige Schülerin mit ihrer erst siebenjährigen Ponystute Fairy Tale richtungsweisend ins Finale – einem M-Springen mit zwei Umläufen – einziehen. Dort unterlief dem Paar ein Flüchtigkeitsfehler, doch viel zu rechnen gab es nicht: Gut machte den fünften Titel in Folge perfekt, sicherte sich einmal mehr Gold mit insgesamt vier Fehlerpunkten. Silber ging an Jennifer-Sandra Dreher mit Finn, Katharina Dietrich und die fabelhafte Fee gewannen Bronze – beide mit insgesamt je neun Fehlerpunkten.

Für Lea-Sophia Gut war dies die letzte Pony-Meisterschaft. Im Oktober wird das Talent im Sattel, die auch schon längst auf Großpferde umgesattelt hat, 16 Jahre alt. In wenigen Wochen könnte ein letzter Höhepunkt in ihrer Pony-Karriere folgen. Gut steht auf der Longlist der Europameisterschaft und hat beste Chancen, nominiert zu werden.