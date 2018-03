Fünf Stunden Livemusik in 17 Lokalen

Die bereits 24. Biberacher Musiknacht geht am Freitag, 16. März, über die Bühne. Mehr als 20 Bands werden in 17 Lokalen in der Biberacher Innenstadt live zu genießen sein.

Der Vorverkauf startet am Samstag, 17. Februar, bei den bekannten Vorverkaufsstellen. Der Eintritt bleibt unverändert bei zehn Euro im Vorverkauf und zwölf Euro an der Abendkasse. Der Eintritt berechtigt zum Besuch aller beteiligten Lokalen.

Für diesen Eintrittspreis bietet der veranstaltende Verein Biberacher Musiknacht seinem Publikum unterschiedlichste Musikstile an; auf der „Ohrenschmaus-Karte“ stehen neben den üblichen Verdächtigen wie Rock, Pop, Soul, Funk, Blues, Ska, Country, Swing, Bossa, Latin, Swing, Folk, Folk-Rock auch Exotisches wie Cumbia, Ranchera und Mestizo. Natürlich werden viele Coverversionen aus den unterschiedlichen Genres zu hören sein, aber auch Etliches an eigenen Songs wird geboten. Live dargeboten von vielen Bands aus Biberach und Oberschwaben, aber auch von weither angereisten Bands, etwa aus Biberachs italienischer Partnerstadt Asti.

Und für all diejenigen, die nach rund fünf Stunden Livemusik noch immer nicht genug haben, bietet das Abdera wie in den vergangenen Jahren eine After-Muna-Party an.